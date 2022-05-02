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На Украине задержали 12 подозреваемых в подготовке диверсий в Одессе
На Украине задержали 12 подозреваемых в подготовке диверсий в Одессе
Ровно восемь лет назад, 2 мая 2014 года, активистов "антимайдана" загнали в Дом профсоюзов в Одессе и забросали коктейлями Молотова. Пытаясь спастись от огня... 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T12:34+0300
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Госбюро расследований Украины заявило о задержании 12 человек, подозреваемых в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе, передает РИА Новости.По информации госбюро, диверсии и протестные акции планировались на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных нашли целый арсенал оружия и боеприпасов.После переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" и участниками "евромайдана" с футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы. В результате драки палаточный городок был разрушен, Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана", подожжен. В тот день в огне погибли 48 человек, еще более 250 пострадали.По прошествии восьми лет следствие все еще не выяснило всех обстоятельств трагедии, судебное дело затягивается. Международные организации не раз указывали Киеву, что расследовании одесской трагедии застопорилось, с требованием от украинских властей наказать виновных за смерть людей.
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На Украине задержали 12 подозреваемых в подготовке диверсий в Одессе
12:34 02.05.2022 (обновлено: 12:44 02.05.2022)
Ровно восемь лет назад, 2 мая 2014 года, активистов "антимайдана" загнали в Дом профсоюзов в Одессе и забросали коктейлями Молотова. Пытаясь спастись от огня, люди прыгали из окон здания, на земле их добивали радикалы "евромайдана". Жертвами трагедии стали 48 человек.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik.
Госбюро расследований Украины заявило о задержании 12 человек, подозреваемых в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе, передает РИА Новости
.
"Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам", - приводится сообщение ведомства, опубликованное в Telegram-канале.
По информации госбюро, диверсии и протестные акции планировались на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных нашли целый арсенал оружия и боеприпасов.
После переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" и участниками "евромайдана" с футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы. В результате драки палаточный городок был разрушен, Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана", подожжен. В тот день в огне погибли 48 человек, еще более 250 пострадали.
По прошествии восьми лет следствие все еще не выяснило всех обстоятельств трагедии, судебное дело затягивается. Международные организации не раз указывали Киеву, что расследовании одесской трагедии застопорилось, с требованием от украинских властей наказать виновных за смерть людей.