https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/pamyat-zhertv-tragedii-v-odesse-pochtili-v-sukhume-1038935162.html

Память жертв трагедии в Одессе почтили в Сухуме

Память жертв трагедии в Одессе почтили в Сухуме

В этот день восемь лет назад в Одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, здание подожгли радикалы в результате потасовки с активистами "антимайдана". 02.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Память жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года почтили в столице Абхазии акцией "Сухум-Одесса". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал один из организаторов, журналист Дмитрий Статейнов. В рамках акции жители Сухума запустили в море 48 бумажных корабликов по числу жертв трагедии. Организаторами выступили культурный фонд "Платформа" и общественная организация "Центр правозащиты российских граждан" в Абхазии. В акции приняли участие жители Сухума, учащиеся столичных школ и туристы.Вскоре после смены власти на Украине, 2 мая 2014 года, в Одессе в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" и движением "Ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек и более 250 человек пострадали.

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