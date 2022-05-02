Память жертв трагедии в Одессе почтили в Сухуме
© Foto / Дмитрий СтатейновПамять жертв трагедии в Одессе почтили в Сухуме
© Foto / Дмитрий Статейнов
В этот день восемь лет назад в Одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, здание подожгли радикалы в результате потасовки с активистами "антимайдана".
СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Память жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года почтили в столице Абхазии акцией "Сухум-Одесса". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал один из организаторов, журналист Дмитрий Статейнов.
В рамках акции жители Сухума запустили в море 48 бумажных корабликов по числу жертв трагедии. Организаторами выступили культурный фонд "Платформа" и общественная организация "Центр правозащиты российских граждан" в Абхазии. В акции приняли участие жители Сухума, учащиеся столичных школ и туристы.
"Одесса является портовым городом, и Черное море связывает Сухум и Одессу. Решили провести акцию "Сухум-Одесса". Сухум помнит и скорбит. Прошло восемь лет, а виновные так и не понесли наказание. Люди, которые там погибли, были против того, что творится на Украине, против того, чтобы запрещали русский язык. Они были против нацистской идеологии, которая тогда навязывалась. Они за это погибли <...> Такие события нужно не забывать, потому что после этого начался Донбасс, начались события, которые сегодня переходят в такую активную фазу спецоперации", - подчеркнул Статейнов.
© Foto / Дмитрий СтатейновПамять жертв трагедии в Одессе почтили в Сухуме
Память жертв трагедии в Одессе почтили в Сухуме
© Foto / Дмитрий Статейнов
Вскоре после смены власти на Украине, 2 мая 2014 года, в Одессе в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" и движением "Ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек и более 250 человек пострадали.