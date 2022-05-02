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Дату начала морского сообщения российских курортов с Абхазией перенесли

Дату начала морского сообщения российских курортов с Абхазией перенесли

С начала мая и до октября для туристов открываются два новых направления: пассажирский скоростной катамаран "Грифон" отправится путешествовать в направлении... 02.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Старт навигации скоростного катамарана "Грифон", который должен был выйти в море 1 мая, перенесли по техническим причинам, сообщает ВодоходЪ экспресс на своей странице в VK.Позже в интервью РИА Новости генеральный директор компании-перевозчика Михаил Антошин заявил, что круизные суда не вышли в море из-за шторма."Погодные условия не позволили выйти судну из порта Анапа для перехода в порт Сочи", - цитирует агентство Антошина.По его словам, новая дата начала выхода теплохода и катамарана в Сочи запланирована на 5 мая, если вновь не помешает непогода.

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новости, сухум, сочи, туризм, отдых в абхазии