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Дату начала морского сообщения российских курортов с Абхазией перенесли
Дату начала морского сообщения российских курортов с Абхазией перенесли
С начала мая и до октября для туристов открываются два новых направления: пассажирский скоростной катамаран "Грифон" отправится путешествовать в направлении... 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T22:01+0300
2022-05-02T22:01+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Старт навигации скоростного катамарана "Грифон", который должен был выйти в море 1 мая, перенесли по техническим причинам, сообщает ВодоходЪ экспресс на своей странице в VK.Позже в интервью РИА Новости генеральный директор компании-перевозчика Михаил Антошин заявил, что круизные суда не вышли в море из-за шторма."Погодные условия не позволили выйти судну из порта Анапа для перехода в порт Сочи", - цитирует агентство Антошина.По его словам, новая дата начала выхода теплохода и катамарана в Сочи запланирована на 5 мая, если вновь не помешает непогода.
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новости, сухум, сочи, туризм, отдых в абхазии
Дату начала морского сообщения российских курортов с Абхазией перенесли
22:01 02.05.2022 (обновлено: 22:09 02.05.2022)
С начала мая и до октября для туристов открываются два новых направления: пассажирский скоростной катамаран "Грифон" отправится путешествовать в направлении Сочи—Сухум, а теплоход "Комета" будет курсировать между Новороссийском, Сочи и Геленджиком.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik.
Старт навигации скоростного катамарана "Грифон", который должен был выйти в море 1 мая, перенесли по техническим причинам, сообщает ВодоходЪ экспресс
на своей странице в VK.
"Друзья, сообщаем вам, что мы вынуждены немного отложить начало навигации, назначенное на 1 мая. Проблема уже решается, и в ближайшие дни мы сообщим вам о новой дате старта!", - говорится в посте.
Позже в интервью РИА Новости
генеральный директор компании-перевозчика Михаил Антошин заявил, что круизные суда не вышли в море из-за шторма.
"Погодные условия не позволили выйти судну из порта Анапа для перехода в порт Сочи", - цитирует агентство Антошина.
По его словам, новая дата начала выхода теплохода и катамарана в Сочи запланирована на 5 мая, если вновь не помешает непогода.