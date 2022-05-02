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Политолог об идее открытия "второго фронта" Грузии с Россией: играет против Саакашвили
Политолог об идее открытия "второго фронта" Грузии с Россией: играет против Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, чтобы открыть "второй фронт" против России... 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T14:24+0300
2022-05-02T14:24+0300
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Политолог об идее открытия "второго фронта" Грузии с Россией: играет против Саакашвили
Политолог об идее открытия "второго фронта" Грузии с Россией: играет против Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, чтобы открыть "второй фронт" против России. Как рассказал политолог Николай Трапш, идея включения в какой-либо вооруженный конфликт в грузинском обществе не очень популярна."Нынешняя власть пытается повесить на Саакашвили еще один камень, чтобы уменьшить его возможное влияние и воздействие на процессы в Грузии. В тот момент, когда Саакашвили возвращался, вряд ли кто-то мог предполагать, что события будут развиваться именно таким радикальным образом. По-моему, Гарибашвили работает на то, чтобы приписать Саакашвили то, что он хотел в очередной раз втянуть Грузию в войну, чего грузинское общество на сегодняшний день не хочет. Это играет против Саакашвили, и на руку Гарибашвили", - сказал Трапш.Политолог добавил, что беготня Михаила Саакашвили между двумя государствами и коррупционные скандалы серьезно поколебали его социальную базу, и сейчас он вряд ли может считать себя лидером общественного мнения.
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грузия, россия, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, чтобы открыть "второй фронт" против России. Как рассказал политолог Николай Трапш, идея включения в какой-либо вооруженный конфликт в грузинском обществе не очень популярна.
"Нынешняя власть пытается повесить на Саакашвили еще один камень, чтобы уменьшить его возможное влияние и воздействие на процессы в Грузии. В тот момент, когда Саакашвили возвращался, вряд ли кто-то мог предполагать, что события будут развиваться именно таким радикальным образом. По-моему, Гарибашвили работает на то, чтобы приписать Саакашвили то, что он хотел в очередной раз втянуть Грузию в войну, чего грузинское общество на сегодняшний день не хочет. Это играет против Саакашвили, и на руку Гарибашвили", - сказал Трапш.
Политолог добавил, что беготня Михаила Саакашвили между двумя государствами и коррупционные скандалы серьезно поколебали его социальную базу, и сейчас он вряд ли может считать себя лидером общественного мнения.