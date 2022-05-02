https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/prazdnik-polumesyatsa-kak-musulmane-otmechayut-uraza-bayram-1038930305.html

Праздник полумесяца: как мусульмане отмечают Ураза-байрам

Праздник полумесяца: как мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане Абхазии 2 мая празднуют один из главных праздников Ураза-байрам, который знаменует завершение месяца Рамадан. В мусульманском лунном календаре в... 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T15:12+0300

2022-05-02T15:12+0300

2022-05-02T15:12+0300

в абхазии

ураза-байрам

рамадан

мусульмане

ислам

религия

абхазия

пост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/02/1038930457_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c83d47c43b4e1f1b2327b7c312d7e32.jpg

Об истории, традициях и обычаях праздника, читайте в материале Sputnik Абхазия.SputnikИстория праздника Ураза-байрам уходит в глубь тысячелетий. Мусульмане отмечают этот праздник после завершения священного месяца Рамадан - период, когда верующим, которым позволяет состояние здоровья, предписано соблюдение поста.Ураза-байрам подытоживает работу, которую мусульманин провел во время священного месяца, и потому этот праздник считается символом возрождения и повышения духовного уровня."С помощью Всевышнего мы прошли пост. И сегодня для нас праздник, радость. Для нас большая радость в том, что мы смогли исполнить волю Всевышнего. Трудящийся видит результат своей работы только тогда, когда он доводит ее до конца. Точно так же мусульманин видит результат работы над собой только по завершении священного месяца", - рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Духовного управления Абхазии Абдурахман Джугелия.Один из главных мусульманских праздников связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо забыть обиды и попросить прощения у родных и близких.Верующие по-возможности выплачивают милостыню разговения нуждающимся. По преданию, раздавать деньги завещал сам Пророк."Для верующего священный месяц - подарок от Всевышнего. Если в этот месяц человек смог совершить хорошие дела, то Аллах ему воздаст в тысячекратном размере. К тому же Аллах прощает грехи за твои благие дела. И потому для верующего, который хочет получить прощение от Аллаха, важно в этот месяц как можно больше благих дел совершить. Пост - панацея для верующего", - подчеркнул Джугелия.Подготовка к праздникуК Ураза-байрам верующие готовятся заранее: убираются в доме, украшают жилище, женщины готовят традиционные блюда.Торжество начинается с восходом новой луны. В праздничное утро нужно встать рано утром, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно.В Ураза-байрам верующие совершают особую молитву - ид-намаз. Ее можно провести дома, но для мужчин предпочтительно посещать мечеть. Верующие Абхазии в этот день проводят ид-намаз в молельных домах в Гудауте и Сухуме.Молитву начинают после восхода и заканчивают, когда солнце уже в зените. После верующие возвращаются домой и отмечают Ураза-байрам с семьей.В праздничные дни поощряется особая щедрость и внимание главы семьи к супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы родственников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180615/abduraxman-dzhugeliya-ob-uraza-bajram-1024229127.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/bzhaniya-pozdravil-musulman-abkhazii-s-prazdnikom-uraza-bayram-1038927656.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ураза-байрам, рамадан, мусульмане, ислам, религия, абхазия, пост