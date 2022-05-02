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Праздник полумесяца: как мусульмане отмечают Ураза-байрам
Праздник полумесяца: как мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане Абхазии 2 мая празднуют один из главных праздников Ураза-байрам, который знаменует завершение месяца Рамадан. В мусульманском лунном календаре в... 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T15:12+0300
2022-05-02T15:12+0300
в абхазии
ураза-байрам
рамадан
мусульмане
ислам
религия
абхазия
пост
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Об истории, традициях и обычаях праздника, читайте в материале Sputnik Абхазия.SputnikИстория праздника Ураза-байрам уходит в глубь тысячелетий. Мусульмане отмечают этот праздник после завершения священного месяца Рамадан - период, когда верующим, которым позволяет состояние здоровья, предписано соблюдение поста.Ураза-байрам подытоживает работу, которую мусульманин провел во время священного месяца, и потому этот праздник считается символом возрождения и повышения духовного уровня."С помощью Всевышнего мы прошли пост. И сегодня для нас праздник, радость. Для нас большая радость в том, что мы смогли исполнить волю Всевышнего. Трудящийся видит результат своей работы только тогда, когда он доводит ее до конца. Точно так же мусульманин видит результат работы над собой только по завершении священного месяца", - рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Духовного управления Абхазии Абдурахман Джугелия.Один из главных мусульманских праздников связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо забыть обиды и попросить прощения у родных и близких.Верующие по-возможности выплачивают милостыню разговения нуждающимся. По преданию, раздавать деньги завещал сам Пророк."Для верующего священный месяц - подарок от Всевышнего. Если в этот месяц человек смог совершить хорошие дела, то Аллах ему воздаст в тысячекратном размере. К тому же Аллах прощает грехи за твои благие дела. И потому для верующего, который хочет получить прощение от Аллаха, важно в этот месяц как можно больше благих дел совершить. Пост - панацея для верующего", - подчеркнул Джугелия.Подготовка к праздникуК Ураза-байрам верующие готовятся заранее: убираются в доме, украшают жилище, женщины готовят традиционные блюда.Торжество начинается с восходом новой луны. В праздничное утро нужно встать рано утром, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно.В Ураза-байрам верующие совершают особую молитву - ид-намаз. Ее можно провести дома, но для мужчин предпочтительно посещать мечеть. Верующие Абхазии в этот день проводят ид-намаз в молельных домах в Гудауте и Сухуме.Молитву начинают после восхода и заканчивают, когда солнце уже в зените. После верующие возвращаются домой и отмечают Ураза-байрам с семьей.В праздничные дни поощряется особая щедрость и внимание главы семьи к супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы родственников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180615/abduraxman-dzhugeliya-ob-uraza-bajram-1024229127.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/bzhaniya-pozdravil-musulman-abkhazii-s-prazdnikom-uraza-bayram-1038927656.html
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ураза-байрам, рамадан, мусульмане, ислам, религия, абхазия, пост

Праздник полумесяца: как мусульмане отмечают Ураза-байрам

15:12 02.05.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама
Празднование Ураза-байрама - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Мусульмане Абхазии 2 мая празднуют один из главных праздников Ураза-байрам, который знаменует завершение месяца Рамадан. В мусульманском лунном календаре в каждом месяце 29 дней. Именно поэтому каждый год праздник разговения выпадает на разные даты.
Об истории, традициях и обычаях праздника, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Sputnik
История праздника Ураза-байрам уходит в глубь тысячелетий. Мусульмане отмечают этот праздник после завершения священного месяца Рамадан - период, когда верующим, которым позволяет состояние здоровья, предписано соблюдение поста.
Ураза-байрам подытоживает работу, которую мусульманин провел во время священного месяца, и потому этот праздник считается символом возрождения и повышения духовного уровня.
"С помощью Всевышнего мы прошли пост. И сегодня для нас праздник, радость. Для нас большая радость в том, что мы смогли исполнить волю Всевышнего. Трудящийся видит результат своей работы только тогда, когда он доводит ее до конца. Точно так же мусульманин видит результат работы над собой только по завершении священного месяца", - рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Духовного управления Абхазии Абдурахман Джугелия.
Мечеть - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2018
В Абхазии
Абдурахман Джугелия об Ураза-байрам: религия облегчает нашу жизнь
15 июня 2018, 18:17
Один из главных мусульманских праздников связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо забыть обиды и попросить прощения у родных и близких.
Верующие по-возможности выплачивают милостыню разговения нуждающимся. По преданию, раздавать деньги завещал сам Пророк.
"Для верующего священный месяц - подарок от Всевышнего. Если в этот месяц человек смог совершить хорошие дела, то Аллах ему воздаст в тысячекратном размере. К тому же Аллах прощает грехи за твои благие дела. И потому для верующего, который хочет получить прощение от Аллаха, важно в этот месяц как можно больше благих дел совершить. Пост - панацея для верующего", - подчеркнул Джугелия.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2022
В Абхазии
Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам
11:18

Подготовка к празднику

К Ураза-байрам верующие готовятся заранее: убираются в доме, украшают жилище, женщины готовят традиционные блюда.
"Празднование Ураза-Байрам длится три дня. Мы стараемся праздновать Ураза-байрам так, как праздновал пророк Мухаммад. Празднование проведем с жертвоприношением и абхазскими традиционными угощениями. И безусловно, Ураза-байрам проходит в лучших абхазских традициях, мы рады гостям, которые разделят с нами нашу радость. Это и Аллаху по нраву, и нам”, - отмечает Абдурахман Джугелия.
Торжество начинается с восходом новой луны. В праздничное утро нужно встать рано утром, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно.
В Ураза-байрам верующие совершают особую молитву - ид-намаз. Ее можно провести дома, но для мужчин предпочтительно посещать мечеть. Верующие Абхазии в этот день проводят ид-намаз в молельных домах в Гудауте и Сухуме.
Молитву начинают после восхода и заканчивают, когда солнце уже в зените. После верующие возвращаются домой и отмечают Ураза-байрам с семьей.
В праздничные дни поощряется особая щедрость и внимание главы семьи к супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы родственников.
В Абхазии
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