https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/rossiyskie-vs-unichtozhili-chetyre-puskovye-ustanovki-s-300-ukrainskoy-armii-1038934375.html

Российские ВС уничтожили четыре пусковые установки С-300 украинской армии

Российские ВС уничтожили четыре пусковые установки С-300 украинской армии

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300... 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T19:33+0300

2022-05-02T19:33+0300

2022-05-02T19:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, в Днепропетровской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 285 зенитно-ракетных комплексов, бывших на вооружении украинской армии.

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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф