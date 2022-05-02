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Российские ВС уничтожили четыре пусковые установки С-300 украинской армии
Российские ВС уничтожили четыре пусковые установки С-300 украинской армии
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300... 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T19:33+0300
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, в Днепропетровской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 285 зенитно-ракетных комплексов, бывших на вооружении украинской армии.
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Российские ВС уничтожили четыре пусковые установки С-300 украинской армии
19:33 02.05.2022 (обновлено: 19:49 02.05.2022) СУХУМ, 2 мая - Sputnik.
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения", - сказал он.
Кроме того, в Днепропетровской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 285 зенитно-ракетных комплексов, бывших на вооружении украинской армии.