https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/stali-izvestny-itogi-konno-sportivnykh-sorevnovaniy-proshedshikh-v-kutole-1038929520.html

Стали известны итоги конно-спортивных соревнований, прошедших в Кутоле

Стали известны итоги конно-спортивных соревнований, прошедших в Кутоле

Турнир под названием "Открытие скакового сезона", приуроченный к дню Весны и Труда, прошел в селе Кутол 1 мая. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T14:02+0300

2022-05-02T14:02+0300

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в абхазии

конное поло

спорт

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новости

очамчырский район

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Стали известны итоги конно-спортивных соревнований, прошедших накануне в Кутоле, следует из сообщения Госкомспорта Абхазии.Турнир начался с показательных выступлений по конкуру памяти мастеров спорта, братьев Алхаса и Гарика Палавандзия.В метании дротиков (Аҵәыршәра) между командами Кутола и Уарчи победили хозяева со счетом 12:10.А в состязании по конному футболу между этими же командами победу одержали "гости". Им вручили переходящий кубок имени братьев Палавандзия от Госкомспорта, а также денежные призы от Администрации Очамчырского района.Судьей матчей был мастер конного спорта Мазлоу Джалагония. Главным судьей и организатором всего турнира выступил Джон Табагуа, которого поддержали все спортсмены, конники и жители Кутола.В заезде на дистанцию 2000 метров памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов первое место заняла лошадь " Наварро" коневладельца Джона Табагуа, ему вручили приз председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.На дистанции 1800 метров, посвященной памяти Д. Ачба, первой стала лошадь "Рыжик", Алана Табагуа, которому достался приз от Администрации Очамчырского района.В заезде на дистанцию 1400 метров памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов победу одержала лошадь "Гордый" Темура Ахба, завоевав приз от Генерального директора сотовой компании А-Мобайл Бориса Барциц.Отличившимся по всем видам соревнований Госкомитет по делам молодежи и спорту вручил кубки, медали и грамоты.

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конное поло, спорт, лошади, новости, очамчырский район