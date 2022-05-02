Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/stali-izvestny-itogi-konno-sportivnykh-sorevnovaniy-proshedshikh-v-kutole-1038929520.html
Стали известны итоги конно-спортивных соревнований, прошедших в Кутоле
Стали известны итоги конно-спортивных соревнований, прошедших в Кутоле
Турнир под названием "Открытие скакового сезона", приуроченный к дню Весны и Труда, прошел в селе Кутол 1 мая. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T14:02+0300
2022-05-02T14:05+0300
в абхазии
конное поло
спорт
лошади
новости
очамчырский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038917122_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_17f91154cc04d6fe3a609d9c74650c9a.jpg
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Стали известны итоги конно-спортивных соревнований, прошедших накануне в Кутоле, следует из сообщения Госкомспорта Абхазии.Турнир начался с показательных выступлений по конкуру памяти мастеров спорта, братьев Алхаса и Гарика Палавандзия.В метании дротиков (Аҵәыршәра) между командами Кутола и Уарчи победили хозяева со счетом 12:10.А в состязании по конному футболу между этими же командами победу одержали "гости". Им вручили переходящий кубок имени братьев Палавандзия от Госкомспорта, а также денежные призы от Администрации Очамчырского района.Судьей матчей был мастер конного спорта Мазлоу Джалагония. Главным судьей и организатором всего турнира выступил Джон Табагуа, которого поддержали все спортсмены, конники и жители Кутола.В заезде на дистанцию 2000 метров памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов первое место заняла лошадь " Наварро" коневладельца Джона Табагуа, ему вручили приз председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.На дистанции 1800 метров, посвященной памяти Д. Ачба, первой стала лошадь "Рыжик", Алана Табагуа, которому достался приз от Администрации Очамчырского района.В заезде на дистанцию 1400 метров памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов победу одержала лошадь "Гордый" Темура Ахба, завоевав приз от Генерального директора сотовой компании А-Мобайл Бориса Барциц.Отличившимся по всем видам соревнований Госкомитет по делам молодежи и спорту вручил кубки, медали и грамоты.
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038917122_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2cbedb0345b4b3610d125726913ccff9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
конное поло, спорт, лошади, новости, очамчырский район

Стали известны итоги конно-спортивных соревнований, прошедших в Кутоле

14:02 02.05.2022 (обновлено: 14:05 02.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Конноспортивные соревнования между тремя районами Абхазии в Кутоле
Конноспортивные соревнования между тремя районами Абхазии в Кутоле - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Турнир под названием "Открытие скакового сезона", приуроченный к дню Весны и Труда, прошел в селе Кутол 1 мая.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Стали известны итоги конно-спортивных соревнований, прошедших накануне в Кутоле, следует из сообщения Госкомспорта Абхазии.
Турнир начался с показательных выступлений по конкуру памяти мастеров спорта, братьев Алхаса и Гарика Палавандзия.
В метании дротиков (Аҵәыршәра) между командами Кутола и Уарчи победили хозяева со счетом 12:10.
А в состязании по конному футболу между этими же командами победу одержали "гости". Им вручили переходящий кубок имени братьев Палавандзия от Госкомспорта, а также денежные призы от Администрации Очамчырского района.
Судьей матчей был мастер конного спорта Мазлоу Джалагония. Главным судьей и организатором всего турнира выступил Джон Табагуа, которого поддержали все спортсмены, конники и жители Кутола.
В заезде на дистанцию 2000 метров памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов первое место заняла лошадь " Наварро" коневладельца Джона Табагуа, ему вручили приз председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.
На дистанции 1800 метров, посвященной памяти Д. Ачба, первой стала лошадь "Рыжик", Алана Табагуа, которому достался приз от Администрации Очамчырского района.
В заезде на дистанцию 1400 метров памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов победу одержала лошадь "Гордый" Темура Ахба, завоевав приз от Генерального директора сотовой компании А-Мобайл Бориса Барциц.
Отличившимся по всем видам соревнований Госкомитет по делам молодежи и спорту вручил кубки, медали и грамоты.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0