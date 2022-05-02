https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/v-abkhazii-vyyavili-tri-sluchaya-koronavirusa-za-nedelyu-1038935417.html

В Абхазии выявили три случая коронавируса за неделю

В Абхазии выявили три случая коронавируса за неделю

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 53611 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 683 летальных исходов. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T20:48+0300

2022-05-02T20:48+0300

2022-05-02T20:48+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1e/1032334398_0:156:2698:1674_1920x0_80_0_0_3ee5a025301ca696c07dffe1ef62b620.jpg

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Коронавирус выявили у трех человек за неделю в Абхазии, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19. С 26 апреля по 2 мая COVID-19 подтвержден у трех человек, говорится в сообщении.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас восемь ковид-положительных пациентов. Ситуация с коронавирусом в Абхазии стабилизировалась в апреле, ковидные отделения районных больниц и Сухумской инфекционной больницы закрыты, однако пункты забора биоматериала для ПЦР-иследования и пункты вакцинации продолжают работать.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19