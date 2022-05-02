https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/v-abkhazii-vyyavili-tri-sluchaya-koronavirusa-za-nedelyu-1038935417.html
В Абхазии выявили три случая коронавируса за неделю
В Абхазии выявили три случая коронавируса за неделю
Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 53611 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 683 летальных исходов. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T20:48+0300
2022-05-02T20:48+0300
2022-05-02T20:48+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Коронавирус выявили у трех человек за неделю в Абхазии, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19. С 26 апреля по 2 мая COVID-19 подтвержден у трех человек, говорится в сообщении.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас восемь ковид-положительных пациентов. Ситуация с коронавирусом в Абхазии стабилизировалась в апреле, ковидные отделения районных больниц и Сухумской инфекционной больницы закрыты, однако пункты забора биоматериала для ПЦР-иследования и пункты вакцинации продолжают работать.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии выявили три случая коронавируса за неделю
Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 53611 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 683 летальных исходов.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Коронавирус выявили у трех человек за неделю в Абхазии, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19.
С 26 апреля по 2 мая COVID-19 подтвержден у трех человек, говорится в сообщении.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас восемь ковид-положительных пациентов.
Ситуация с коронавирусом в Абхазии стабилизировалась в апреле, ковидные отделения районных больниц и Сухумской инфекционной больницы закрыты, однако пункты забора биоматериала для ПЦР-иследования и пункты вакцинации продолжают работать.