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Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии
Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии
О выполнении государственной целевой программы "Жилище-2022", в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и... 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T13:21+0300
2022-05-03T13:21+0300
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Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии
Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии
Кабмину Абхазии представили отчет о выполнении программных мероприятий Государственной целевой программы "Жилище-2022", утвержденной указом президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года. Черкезия рассказал, как в сегодняшних условиях реализуется госпрограмма по обеспечению в стране жилплощадью нуждающиеся семьи .
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подкасты, гражданин и начальник, жилье, аудио
Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии
О выполнении государственной целевой программы "Жилище-2022", в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Ромео Черкезия.
Кабмину Абхазии представили отчет о выполнении программных мероприятий Государственной целевой программы "Жилище-2022", утвержденной указом президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года.
Черкезия рассказал, как в сегодняшних условиях реализуется госпрограмма по обеспечению в стране жилплощадью нуждающиеся семьи .