https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-zhilischnoy-programme-v-abkhazii--1038929425.html

Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии

Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии

О выполнении государственной целевой программы "Жилище-2022", в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и... 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T13:21+0300

2022-05-03T13:21+0300

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Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии Гражданин и начальник: Черкезия о жилищной программе в Абхазии

Кабмину Абхазии представили отчет о выполнении программных мероприятий Государственной целевой программы "Жилище-2022", утвержденной указом президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года. Черкезия рассказал, как в сегодняшних условиях реализуется госпрограмма по обеспечению в стране жилплощадью нуждающиеся семьи .

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подкасты, гражданин и начальник, жилье, аудио