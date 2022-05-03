https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/muzykalnyy-festival-doroga-na-yaltu-pryamaya-translyatsiya-1038942439.html

Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция

Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция

Для победы в конкурсе певцы из 15 стран на языках своих народов исполнят самые известные песни о Великой Отечественной войне в дуэте со звездами российской... 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T19:03+0300

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Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит каждый год в преддверии Дня Победы. Для участия в финале фестиваля в Москву прибыли певцы из Бразилии, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Нигерии, Сербии, Сирии, Турции, Франции, Эквадора, Южной Кореи и Аргентины, последняя выступит по видеосвязи. В звездное жюри фестиваля входят Денис Майданов, Валерия, Кай Метов, Зара, Михаил Швыдкой, Лев Лещенко. Призовой фонд составляет пять миллионов рублей.

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