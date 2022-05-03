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Особенности Абхазии: Зураб Барциц рассказал о работе судебных приставов
Особенности Абхазии: Зураб Барциц рассказал о работе судебных приставов
Служба Судебных исполнителей работает в Абхазии с 2017 года, за это время в ее адрес поступило почти 6000 исполнительных документов. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T21:32+0300
2022-05-03T21:32+0300
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По словам руководителя службы Зураба Барциц, общая сумма денег, которую по этим документам должны взыскать приставы составляет 1,736 миллиарда рублей, 5,8 миллионов долларов США и 9500 евро.Барциц пояснил, что судебным приставам нелегко выполнять должностные обязанности в Абхазии. Для того, чтобы прийти в дом, в котором проживает семья или в здание, в котором человек занимается бизнесом, и потребовать его снести, нужна определенная смелость - исполнителям не раз угрожали расправой. В Абхазии, пояснил Барциц, люди не всегда хотят подчиняться решениям суда и часто пытаются уговорить приставов просьбы отложить дату исполнения того или иного решения.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
Особенности Абхазии: Зураб Барциц рассказал о работе судебных приставов
Служба Судебных исполнителей работает в Абхазии с 2017 года, за это время в ее адрес поступило почти 6000 исполнительных документов.
По словам руководителя службы Зураба Барциц, общая сумма денег, которую по этим документам должны взыскать приставы составляет 1,736 миллиарда рублей, 5,8 миллионов долларов США и 9500 евро.
Барциц пояснил, что судебным приставам нелегко выполнять должностные обязанности в Абхазии. Для того, чтобы прийти в дом, в котором проживает семья или в здание, в котором человек занимается бизнесом, и потребовать его снести, нужна определенная смелость - исполнителям не раз угрожали расправой.
В Абхазии, пояснил Барциц, люди не всегда хотят подчиняться решениям суда и часто пытаются уговорить приставов просьбы отложить дату исполнения того или иного решения.