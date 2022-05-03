https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/takie-obstoyatelstva-zhurnalist-shariya-o-svobode-slova-v-abkhazii-1038943756.html
Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии
Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии
Редактор газеты "Эхо Абхазии" Виталий Шария поделился своим мнением в эфире радио Sputnik о том, как обстоят дела со свободой слова в республике. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T15:48+0300
2022-05-03T15:48+0300
2022-05-03T15:52+0300
радио
абхазия
сми
свобода слова
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038943730_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_46066a875b80f0576be38be046ca90e0.jpg
Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии
Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии
Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. Этот день был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблей ООН. Всемирный день свободы печати является ежегодным. Свобода выражения мнений – основное право, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека. О том, что ограничивает работу современных СМИ, как обстоит дело со свободой слова в Абхазии, насколько тема актуальна для республики, какова роль абхазских СМИ в решении социальных проблем, о доступе к информации и сотрудничестве с органами власти, какой период для него самый лучший в плане свободы слова, в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор газеты "Эхо Абхазии" Виталий Шария.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038943730_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_e008906d1c772474555bb8f32abdefac.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сми, свобода слова, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии
15:48 03.05.2022 (обновлено: 15:52 03.05.2022)
Редактор газеты "Эхо Абхазии" Виталий Шария поделился своим мнением в эфире радио Sputnik о том, как обстоят дела со свободой слова в республике.
Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. Этот день был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблей ООН. Всемирный день свободы печати является ежегодным. Свобода выражения мнений – основное право, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека. О том, что ограничивает работу современных СМИ, как обстоит дело со свободой слова в Абхазии, насколько тема актуальна для республики, какова роль абхазских СМИ в решении социальных проблем, о доступе к информации и сотрудничестве с органами власти, какой период для него самый лучший в плане свободы слова, в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор газеты "Эхо Абхазии" Виталий Шария.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.