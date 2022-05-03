https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/takie-obstoyatelstva-zhurnalist-shariya-o-svobode-slova-v-abkhazii-1038943756.html

Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии

Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии

Редактор газеты "Эхо Абхазии" Виталий Шария поделился своим мнением в эфире радио Sputnik о том, как обстоят дела со свободой слова в республике. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T15:48+0300

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Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии Такие обстоятельства: журналист Шария о свободе слова в Абхазии

Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. Этот день был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблей ООН. Всемирный день свободы печати является ежегодным. Свобода выражения мнений – основное право, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека. О том, что ограничивает работу современных СМИ, как обстоит дело со свободой слова в Абхазии, насколько тема актуальна для республики, какова роль абхазских СМИ в решении социальных проблем, о доступе к информации и сотрудничестве с органами власти, какой период для него самый лучший в плане свободы слова, в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор газеты "Эхо Абхазии" Виталий Шария.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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