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Тарба: надо служить и защищать родину, других вариантов – нет
Тарба: надо служить и защищать родину, других вариантов – нет
Как будет организована весенняя призывная кампания 2022 года в ряды Вооруженных сил республики в эфире радио Sputnik рассказал военком Абхазии Беслан Тарба. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T11:02+0300
2022-05-03T11:02+0300
2022-05-03T11:44+0300
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Тарба: надо служить и защищать родину, других вариантов – нет
Тарба: надо служить и защищать родину, других вариантов – нет
Весенняя призывная кампания проходит в районах республики с 1 апреля. С начала мая начала работу республиканская призывная комиссия."3 мая – первый день призывной кампании, с чем и хочу поздравить наших призывников, которые хотят отдать долг своей родине. Помимо того, что ребята прошли медицинские комиссии у себя в районах, по приезде в Сухум, еще раз их обследуем, чтобы никакая болезнь не мешала службе. После этого они будут отправлены в ряды Вооруженных сил", – сказал Тарба.Военный комиссар отметил, что в нынешнее время, когда общественно-политическая ситуация в мире неспокойна и большие угрозы исходят от противостояния мировых держав, особенно актуален вопрос защиты своей страны."Надо служить и защищать свою родину, можно не получить ожидаемую помощь. Мы должны внести основную лепту в защиту родины, так и должно быть, других вариантов нет", – отметил Тарба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, армия, призыв, подкасты, аудио
Тарба: надо служить и защищать родину, других вариантов – нет
11:02 03.05.2022 (обновлено: 11:44 03.05.2022)
Как будет организована весенняя призывная кампания 2022 года в ряды Вооруженных сил республики в эфире радио Sputnik рассказал военком Абхазии Беслан Тарба.
Весенняя призывная кампания проходит в районах республики с 1 апреля. С начала мая начала работу республиканская призывная комиссия.
"3 мая – первый день призывной кампании, с чем и хочу поздравить наших призывников, которые хотят отдать долг своей родине. Помимо того, что ребята прошли медицинские комиссии у себя в районах, по приезде в Сухум, еще раз их обследуем, чтобы никакая болезнь не мешала службе. После этого они будут отправлены в ряды Вооруженных сил", – сказал Тарба.
Военный комиссар отметил, что в нынешнее время, когда общественно-политическая ситуация в мире неспокойна и большие угрозы исходят от противостояния мировых держав, особенно актуален вопрос защиты своей страны.
"Надо служить и защищать свою родину, можно не получить ожидаемую помощь. Мы должны внести основную лепту в защиту родины, так и должно быть, других вариантов нет", – отметил Тарба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.