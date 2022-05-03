https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/turbaza-gabliya-i-kasilov-o-vostrebovannosti-ekskursionnykh-marshrutov-v-abkhazii-1038943964.html

Турбаза: Габлия и Косилов о востребованности экскурсионных маршрутов в Абхазии

Турбаза: Габлия и Косилов о востребованности экскурсионных маршрутов в Абхазии

Что нового может предложить Абхазия в плане экскурсий, как повышение цен скажется на спросе, в эфире радио Sputnik рассказали председатель профсоюза... 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T18:26+0300

2022-05-03T18:26+0300

2022-05-03T19:06+0300

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Турбаза: Габлия и Косилов о востребованности экскурсионных маршрутов в Абхазии Турбаза: Габлия и Косилов о востребованности экскурсионных маршрутов в Абхазии

Экскурсии в Абхазии всегда были популярны, однако нужно расширять маршруты и направления, чтобы привлечь больше гостей и увидеть страну с другой стороны, подчеркнул Габлия.По мнению руководителя абхазского направления туркомпании "Алеан", турпоток в рамках однодневного визита для Абхазии очень выгоден, такие экскурсии вносят свой вклад в бюджет страны и рекламируют республику."Туристы, заезжая в Абхазию на один день, видят страну в идеальном состоянии –хорошие кафе, проверенных гидов. В рамках этого года это очень важное направление, потому что нам надо тех туристов, которые сейчас приедут, влюбить в страну, чтобы они остались", – сказал Косилов.Гости программы также затронули проблему нелегальных гидов. Косилов рассказал, что необходимо для того, чтобы экскурсия пошла в массы и стала популярной. Также собеседники Sputnik поделились своим мнением о том, как изменение цен скажется на спросе на экскурсии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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