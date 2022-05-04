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https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/abkhazskiy-kurort-popal-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-odinochnogo-otdykha-1038951563.html
Абхазский курорт попал в топ популярных направлений для одиночного отдыха
Абхазский курорт попал в топ популярных направлений для одиночного отдыха
Сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал популярные города у туристов, путешествующих в одиночку. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Гагра попала в топ самых популярных городов, куда можно поехать одному в мае, пишет портал Tvil.ru.В списке также оказались Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль.По статистике Tvil.ru, одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Туристы, путешествующие в одиночку, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы — 82%, всего 15% останавливаются в квартирах. В среднем, отдых в мае на одного обойдется в 8940 рублей. Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими в одиночку, в мае 2022 года.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы

Абхазский курорт попал в топ популярных направлений для одиночного отдыха

11:30 04.05.2022 (обновлено: 12:28 04.05.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКурортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии.
Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал популярные города у туристов, путешествующих в одиночку.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Гагра попала в топ самых популярных городов, куда можно поехать одному в мае, пишет портал Tvil.ru.
В списке также оказались Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль.

При этом дешевле всего отдохнуть в Гагре, Екатеринбурге и Краснодаре – менее тысячи рублей в сутки, дороже — в Ярославле.

По статистике Tvil.ru, одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки.
Туристы, путешествующие в одиночку, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы — 82%, всего 15% останавливаются в квартирах. В среднем, отдых в мае на одного обойдется в 8940 рублей.
Десять популярных городов для отдыха в одиночку в мае:

Город

Средняя стоимость ночи

Средняя продолжительность поездки

Ялта

2225 рублей

5,5 ночи

Калининград

1425 рублей

7 ночей

Санкт-Петербург

2459 рублей

6 ночей

Москва

1486 рублей

3 ночи

Краснодар

628 рублей

1 ночь

Красноярск

1838 рублей

2 ночи

Гагра

400 рублей

17 ночей

Екатеринбург

400 рублей

3 ночи

Казань

1725 рублей

2 ночи

Ярославль

2460 рублей

2 ночи

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими в одиночку, в мае 2022 года.
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