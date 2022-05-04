https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/abkhazskiy-kurort-popal-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-odinochnogo-otdykha-1038951563.html

Абхазский курорт попал в топ популярных направлений для одиночного отдыха

Абхазский курорт попал в топ популярных направлений для одиночного отдыха

Сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал популярные города у туристов, путешествующих в одиночку. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Гагра попала в топ самых популярных городов, куда можно поехать одному в мае, пишет портал Tvil.ru.В списке также оказались Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль.По статистике Tvil.ru, одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Туристы, путешествующие в одиночку, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы — 82%, всего 15% останавливаются в квартирах. В среднем, отдых в мае на одного обойдется в 8940 рублей. Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими в одиночку, в мае 2022 года.

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