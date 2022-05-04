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Абхазский курорт попал в топ популярных направлений для одиночного отдыха
Абхазский курорт попал в топ популярных направлений для одиночного отдыха
Сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал популярные города у туристов, путешествующих в одиночку. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T11:30+0300
2022-05-04T11:30+0300
2022-05-04T12:28+0300
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Гагра попала в топ самых популярных городов, куда можно поехать одному в мае, пишет портал Tvil.ru.В списке также оказались Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль.По статистике Tvil.ru, одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Туристы, путешествующие в одиночку, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы — 82%, всего 15% останавливаются в квартирах. В среднем, отдых в мае на одного обойдется в 8940 рублей. Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими в одиночку, в мае 2022 года.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазский курорт попал в топ популярных направлений для одиночного отдыха
11:30 04.05.2022 (обновлено: 12:28 04.05.2022)
Сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал популярные города у туристов, путешествующих в одиночку.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik.
Гагра попала в топ самых популярных городов, куда можно поехать одному в мае, пишет портал Tvil.ru.
В списке также оказались Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль.
При этом дешевле всего отдохнуть в Гагре, Екатеринбурге и Краснодаре – менее тысячи рублей в сутки, дороже — в Ярославле.
По статистике Tvil.ru, одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки.
Туристы, путешествующие в одиночку, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы — 82%, всего 15% останавливаются в квартирах. В среднем, отдых в мае на одного обойдется в 8940 рублей.
Десять популярных городов для отдыха в одиночку в мае:
Город
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность поездки
Ялта
2225 рублей
5,5 ночи
Калининград
1425 рублей
7 ночей
Санкт-Петербург
2459 рублей
6 ночей
Москва
1486 рублей
3 ночи
Краснодар
628 рублей
1 ночь
Красноярск
1838 рублей
2 ночи
Гагра
400 рублей
17 ночей
Екатеринбург
400 рублей
3 ночи
Казань
1725 рублей
2 ночи
Ярославль
2460 рублей
2 ночи
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими в одиночку, в мае 2022 года.