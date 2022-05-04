https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/ampar-rasskazala-o-nekotorykh-izmeneniyakh-v-zakonodatelnye-akty-v-sfere-turizma-1038938181.html
Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма
Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма
В Министерстве туризма прошла встреча с представителями профсоюза экскурсоводов Абхазия, где обсуждались вопросы, касающиеся внесения изменений в некоторые... 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T10:25+0300
2022-05-04T10:25+0300
2022-05-04T10:22+0300
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Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма
Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма
В первую очередь обсуждался вопрос возможности прохождения аттестации лицам без высшего и специального образования, сказала Ампар в интервью радио Sputnik."Это касается студентов вузов, чтобы дети могли оплачивать свою учебу, помогать родителям, и очень приятно, что в этом вопросе мы с министром были едины. Мы подготовим письмо на имя министерства с данной просьбой, и далее министр будет инициировать изменения в законе", – сказала Ампар.В ходе беседы представители профсоюза экскурсоводов предложили обсудить возможность введения патента для экскурсоводов в частном порядке без привязки к фирме. Собеседник Sputnik рассказала, как это будет работать.Также на встрече обсуждался вопрос по ситуации на КПП "Псоу" и возникающих в связи с заторами проблемах. Ампар рассказала, о планах Министерства по туризму по решению данной проблемы.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма
В Министерстве туризма прошла встреча с представителями профсоюза экскурсоводов Абхазия, где обсуждались вопросы, касающиеся внесения изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма. О предложениях представителей профсоюза рассказала экскурсовод Линда Ампар.
В первую очередь обсуждался вопрос возможности прохождения аттестации лицам без высшего и специального образования, сказала Ампар в интервью радио Sputnik.
"Это касается студентов вузов, чтобы дети могли оплачивать свою учебу, помогать родителям, и очень приятно, что в этом вопросе мы с министром были едины. Мы подготовим письмо на имя министерства с данной просьбой, и далее министр будет инициировать изменения в законе", – сказала Ампар.
В ходе беседы представители профсоюза экскурсоводов предложили обсудить возможность введения патента для экскурсоводов в частном порядке без привязки к фирме. Собеседник Sputnik рассказала, как это будет работать.
Также на встрече обсуждался вопрос по ситуации на КПП "Псоу" и возникающих в связи с заторами проблемах. Ампар рассказала, о планах Министерства по туризму по решению данной проблемы.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.