https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/ampar-rasskazala-o-nekotorykh-izmeneniyakh-v-zakonodatelnye-akty-v-sfere-turizma-1038938181.html

Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма

Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма

В Министерстве туризма прошла встреча с представителями профсоюза экскурсоводов Абхазия, где обсуждались вопросы, касающиеся внесения изменений в некоторые... 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T10:25+0300

2022-05-04T10:25+0300

2022-05-04T10:22+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038938154_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_2661767f5daeb2ddc468d8c5556a051b.jpg

Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма Ампар рассказала о некоторых изменениях в законодательные акты в сфере туризма

В первую очередь обсуждался вопрос возможности прохождения аттестации лицам без высшего и специального образования, сказала Ампар в интервью радио Sputnik."Это касается студентов вузов, чтобы дети могли оплачивать свою учебу, помогать родителям, и очень приятно, что в этом вопросе мы с министром были едины. Мы подготовим письмо на имя министерства с данной просьбой, и далее министр будет инициировать изменения в законе", – сказала Ампар.В ходе беседы представители профсоюза экскурсоводов предложили обсудить возможность введения патента для экскурсоводов в частном порядке без привязки к фирме. Собеседник Sputnik рассказала, как это будет работать.Также на встрече обсуждался вопрос по ситуации на КПП "Псоу" и возникающих в связи с заторами проблемах. Ампар рассказала, о планах Министерства по туризму по решению данной проблемы.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио