https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/bolee-50-nomernogo-fonda-auadkhary-zabronirovali-za-tri-dnya-1038962840.html

Более 50% номерного фонда "Ауадхары" забронировали за три дня

Более 50% номерного фонда "Ауадхары" забронировали за три дня

Бронь номеров и домиков в пансионате "Ауадхара" открылась в 2022 году на две недели раньше - 2 мая. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T18:35+0300

2022-05-04T18:35+0300

2022-05-04T18:56+0300

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Номерной фонд пансионата "Ауадхара" на летний период забронировали на 50-55% за три дня, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Багателия.Он подчеркнул, что бронирование было открыто раньше обычного, вместо 15 мая, бронь была доступна со 2 мая. В основном пансионатом "Ауадхара" интересуется местное население, из года в год большинство посетителей, а это 80% – это местные жители, проинформировал Этлан Багателия.Он также сообщил, что аренда домика пятиместного размещения для граждан Абхазии вне зависимости от сезона составляет 5000 рублей в сутки. Для иностранных граждан такой же домик – 7000 рублей в сутки. На первом и втором этажах гостиничного комплекса номера двухместного размещения стоят 3000 рублей, а на третьем и четвертом этажах двухместные номера стоят по 2500 рублей.Ранее в эфире радио Sputnik директор РРНП Адамыр Багателия рассказал, что с начала мая Рицинский реликтовый национальный парк посетили в два раза больше туристов, чем в прошлом году. По его словам, лишь 3 мая, по данным на 17:00, в парк заехали более 3000 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/bagateliya-rasskazal-ob-otdykhe-na-auadkhare-v-predstoyaschem-sezone--1038960795.html

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