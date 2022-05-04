https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-5-maya-1038961203.html

Часть Сухума останется без воды в четверг 5 мая

Часть Сухума останется без воды в четверг 5 мая

Подача питьевой воды будет остановлена из-за ремонтных работ на улице Вайнахская в Сухуме. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

абхазия

сухум

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды с 00:00 до 18:00 5 мая, сообщает "Водоканал". На улице Вайнахской будут проводить ремонтные работы на водоводе.

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водоснабжение, абхазия, сухум