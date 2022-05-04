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Часть Сухума останется без воды в четверг 5 мая
Часть Сухума останется без воды в четверг 5 мая
Подача питьевой воды будет остановлена из-за ремонтных работ на улице Вайнахская в Сухуме. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T17:50+0300
2022-05-04T17:50+0300
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды с 00:00 до 18:00 5 мая, сообщает "Водоканал". На улице Вайнахской будут проводить ремонтные работы на водоводе.
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водоснабжение, абхазия, сухум
Часть Сухума останется без воды в четверг 5 мая
17:50 04.05.2022 (обновлено: 17:55 04.05.2022)
Подача питьевой воды будет остановлена из-за ремонтных работ на улице Вайнахская в Сухуме.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды с 00:00 до 18:00 5 мая, сообщает "Водоканал".
Без воды останутся: улицы Вайнахская, Пачулия, Пилия, Гочуа, часть улицы Семерджиева, нижняя часть улицы Трапш, нижняя часть Старого поселка.
На улице Вайнахской будут проводить ремонтные работы на водоводе.