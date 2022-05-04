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Доллар упал ниже 67 рублей впервые с марта 2020 года
Доллар упал ниже 67 рублей впервые с марта 2020 года
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Курс доллара опустился ниже отметки в 67 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T19:43+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Курс доллара опустился ниже отметки в 67 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.Помимо этого, во время торгов европейская валюта обновила минимум с февраля 2020 года, опустившись до 69,8 рубля.При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.
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доллары, евро, экономика, в мире
Доллар упал ниже 67 рублей впервые с марта 2020 года
СУХУМ, 4 мая - Sputnik.
Курс доллара опустился ниже отметки в 67 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" по итогам торгов упала на 4,66 рубля, до 66,3 рубля, евро – на 4,31 рубля, до 70,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Помимо этого, во время торгов европейская валюта обновила минимум с февраля 2020 года, опустившись до 69,8 рубля.
При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.