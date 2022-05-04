https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/dollar-upal-nizhe-67-rubley-vpervye-s-marta-2020-goda-1038963286.html

Доллар упал ниже 67 рублей впервые с марта 2020 года

Доллар упал ниже 67 рублей впервые с марта 2020 года

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Курс доллара опустился ниже отметки в 67 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T19:43+0300

2022-05-04T19:43+0300

2022-05-04T19:43+0300

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Курс доллара опустился ниже отметки в 67 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.Помимо этого, во время торгов европейская валюта обновила минимум с февраля 2020 года, опустившись до 69,8 рубля.При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.

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доллары, евро, экономика, в мире