https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/nalogovye-platezhi-v-abkhazii-za-chetyre-mesyatsa-prevysili-plan-na-293-mln-rub-1038957288.html
Налоговые платежи в Абхазии за четыре месяца превысили план на 293 млн руб
Налоговые платежи в Абхазии за четыре месяца превысили план на 293 млн руб
План поступления налоговых платежей за первые четыре месяца 2022 года выполнен на 141%. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T14:55+0300
2022-05-04T14:55+0300
2022-05-04T16:09+0300
в абхазии
налоги
абхазия
экономика
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за четыре месяца 2022 года составила 293 млн 900 тыс руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 120%, что в суммарном выражении равно 168 млн 900 тыс руб.Поступление налоговых платежей в бюджет за апрель текущего года составили – 327 млн 100 тыс руб при плане 192 млн 300 тыс руб. Выполнение плана за апрель – 170%.
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налоги, абхазия, экономика
Налоговые платежи в Абхазии за четыре месяца превысили план на 293 млн руб
14:55 04.05.2022 (обновлено: 16:09 04.05.2022)
План поступления налоговых платежей за первые четыре месяца 2022 года выполнен на 141%.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik
. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за четыре месяца 2022 года составила 293 млн 900 тыс руб, сообщается
на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.
Всего с января по 1 мая в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 1 млрд 7 млн 200 тыс руб, при плане 713 млн 300 тыс руб. Выполнение – 141%.
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 120%, что в суммарном выражении равно 168 млн 900 тыс руб.
Поступления налоговых платежей по районам за четыре месяца 2022 года:
Город, район
План
Поступление
Выполнение
Сухум
425 млн 500 тыс руб
576 млн 500 тыс руб
135%
Гагрский район
107 млн руб
167 млн 9 тыс руб
157%
Гудаутский район
42 млн 700 тыс руб
79 млн 800 тыс руб
187%
Сухумский район
42 млн 200 тыс руб
57 млн 800 тыс руб
136%
Гулрыпшский район
19 млн 300 тыс руб
30 млн 600 тыс руб
158%
Очамчырский район
57 млн 700 тыс руб
69 млн 300 тыс
120%
Ткуарчалский район
6 млн 300 тыс руб
9 млн 900 тыс руб
157%
Галский район
12 млн 400 тыс руб
15 млн 500 тыс руб
125%
Поступление налоговых платежей в бюджет за апрель текущего года составили – 327 млн 100 тыс руб при плане 192 млн 300 тыс руб. Выполнение плана за апрель – 170%.