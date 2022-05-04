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Налоговые платежи в Абхазии за четыре месяца превысили план на 293 млн руб
Налоговые платежи в Абхазии за четыре месяца превысили план на 293 млн руб
План поступления налоговых платежей за первые четыре месяца 2022 года выполнен на 141%. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T14:55+0300
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за четыре месяца 2022 года составила 293 млн 900 тыс руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 120%, что в суммарном выражении равно 168 млн 900 тыс руб.Поступление налоговых платежей в бюджет за апрель текущего года составили – 327 млн 100 тыс руб при плане 192 млн 300 тыс руб. Выполнение плана за апрель – 170%.
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налоги, абхазия, экономика

Налоговые платежи в Абхазии за четыре месяца превысили план на 293 млн руб

14:55 04.05.2022 (обновлено: 16:09 04.05.2022)
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План поступления налоговых платежей за первые четыре месяца 2022 года выполнен на 141%.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за четыре месяца 2022 года составила 293 млн 900 тыс руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.

Всего с января по 1 мая в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 1 млрд 7 млн 200 тыс руб, при плане 713 млн 300 тыс руб. Выполнение – 141%.

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 120%, что в суммарном выражении равно 168 млн 900 тыс руб.
Поступления налоговых платежей по районам за четыре месяца 2022 года:

Город, район

План

Поступление

Выполнение

Сухум

425 млн 500 тыс руб

576 млн 500 тыс руб

135%

Гагрский район

107 млн руб

167 млн 9 тыс руб

157%

Гудаутский район

42 млн 700 тыс руб

79 млн 800 тыс руб

187%

Сухумский район

42 млн 200 тыс руб

57 млн 800 тыс руб

136%

Гулрыпшский район

19 млн 300 тыс руб

30 млн 600 тыс руб

158%

Очамчырский район

57 млн 700 тыс руб

69 млн 300 тыс

120%

Ткуарчалский район

6 млн 300 тыс руб

9 млн 900 тыс руб

157%

Галский район

12 млн 400 тыс руб

15 млн 500 тыс руб

125%

Поступление налоговых платежей в бюджет за апрель текущего года составили – 327 млн 100 тыс руб при плане 192 млн 300 тыс руб. Выполнение плана за апрель – 170%.
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