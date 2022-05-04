https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/nalogovye-platezhi-v-abkhazii-za-chetyre-mesyatsa-prevysili-plan-na-293-mln-rub-1038957288.html

Налоговые платежи в Абхазии за четыре месяца превысили план на 293 млн руб

Налоговые платежи в Абхазии за четыре месяца превысили план на 293 млн руб

План поступления налоговых платежей за первые четыре месяца 2022 года выполнен на 141%. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T14:55+0300

2022-05-04T14:55+0300

2022-05-04T16:09+0300

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за четыре месяца 2022 года составила 293 млн 900 тыс руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 120%, что в суммарном выражении равно 168 млн 900 тыс руб.Поступление налоговых платежей в бюджет за апрель текущего года составили – 327 млн 100 тыс руб при плане 192 млн 300 тыс руб. Выполнение плана за апрель – 170%.

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налоги, абхазия, экономика