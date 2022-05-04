Национальная картинная галерея будет открыта в Сухуме

"Мы планируем запустить нашу художественную галерею. Не могу сказать, что в ближайшее время мы приведем ее в тот вид, в который хотели бы, но постепенно думаю, что мы ее запустим. Думаю, даже этим летом какая-то часть картинной галереи сможет принять первых посетителей", - сказал Кове.