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Национальная картинная галерея будет открыта в Сухуме
Национальная картинная галерея будет открыта в Сухуме
Здание для картинной галереи на улице Пушкина в Сухуме было выделено в 1999 году первым президентом Владиславом Ардзинба, но после Отечественной войны в... 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T20:35+0300
2022-05-04T20:35+0300
2022-05-04T20:35+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове в интервью радио Sputnik рассказал, что здание Национальной галереи уже совсем скоро преобразится. На прошлой неделе Минкульт провел на территории вокруг здания галереи субботник. Волонтеры расчистили заросли и собрали мусор.
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культура, даур кове, абхазия, художники, национальная картинная галерея республики абхазия, сухум
Национальная картинная галерея будет открыта в Сухуме
Здание для картинной галереи на улице Пушкина в Сухуме было выделено в 1999 году первым президентом Владиславом Ардзинба, но после Отечественной войны в порядок его так и не привели.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове в интервью радио Sputnik рассказал, что здание Национальной галереи уже совсем скоро преобразится.
"Мы планируем запустить нашу художественную галерею. Не могу сказать, что в ближайшее время мы приведем ее в тот вид, в который хотели бы, но постепенно думаю, что мы ее запустим. Думаю, даже этим летом какая-то часть картинной галереи сможет принять первых посетителей", - сказал Кове.
На прошлой неделе Минкульт провел на территории вокруг здания галереи субботник. Волонтеры расчистили заросли и собрали мусор.