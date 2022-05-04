https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/posrednik-kove-o-vozrozhdenii-kultury-abkhazii-posle-pandemii--1038959721.html
Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии
Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии
О возрождении культурной жизни в республике, о новых проектах, задачах и планах Минкульта Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал глава ведомства Даур Кове. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T15:35+0300
2022-05-04T15:35+0300
2022-05-04T16:30+0300
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Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии
Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии
После двухлетних ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сфера культуры наконец начала восстанавливаться. "Буквально недавно в рамках культурного сезона у нас стартовали "Большие гастроли". В течение трех дней в РУСДРАМе будут показаны спектакли. 6 мая в филармонии пройдет концерт Государственной капеллы Москвы имени Судакова совместно с Государственным камерным оркестром Абхазии и Государственной хоровой капеллой... Эти мероприятия были запланированы ранее", – рассказал Кове. Он также сообщил о том, что в Министерстве культуры есть планы по развитию нового направления "Киноиндустрия", которая предполагает также развитие национальной мультипликации. Подробнее об этом, о результатах поездок в столицу России, о субботнике, о финансировании абхазской мультипликации, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, культура, министерство культуры абхазии, аудио
Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии
15:35 04.05.2022 (обновлено: 16:30 04.05.2022)
О возрождении культурной жизни в республике, о новых проектах, задачах и планах Минкульта Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал глава ведомства Даур Кове.
После двухлетних ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сфера культуры наконец начала восстанавливаться.
"Буквально недавно в рамках культурного сезона у нас стартовали "Большие гастроли". В течение трех дней в РУСДРАМе будут показаны спектакли. 6 мая в филармонии пройдет концерт Государственной капеллы Москвы имени Судакова совместно с Государственным камерным оркестром Абхазии и Государственной хоровой капеллой... Эти мероприятия были запланированы ранее", – рассказал Кове.
Он также сообщил о том, что в Министерстве культуры есть планы по развитию нового направления "Киноиндустрия", которая предполагает также развитие национальной мультипликации.
Подробнее об этом, о результатах поездок в столицу России, о субботнике, о финансировании абхазской мультипликации, слушайте в аудиофайле
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