https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/posrednik-kove-o-vozrozhdenii-kultury-abkhazii-posle-pandemii--1038959721.html

Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии

Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии

О возрождении культурной жизни в республике, о новых проектах, задачах и планах Минкульта Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал глава ведомства Даур Кове. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T15:35+0300

2022-05-04T15:35+0300

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Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии Посредник: Кове о возрождении культуры Абхазии после пандемии

После двухлетних ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сфера культуры наконец начала восстанавливаться. "Буквально недавно в рамках культурного сезона у нас стартовали "Большие гастроли". В течение трех дней в РУСДРАМе будут показаны спектакли. 6 мая в филармонии пройдет концерт Государственной капеллы Москвы имени Судакова совместно с Государственным камерным оркестром Абхазии и Государственной хоровой капеллой... Эти мероприятия были запланированы ранее", – рассказал Кове. Он также сообщил о том, что в Министерстве культуры есть планы по развитию нового направления "Киноиндустрия", которая предполагает также развитие национальной мультипликации. Подробнее об этом, о результатах поездок в столицу России, о субботнике, о финансировании абхазской мультипликации, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, абхазия, культура, министерство культуры абхазии, аудио