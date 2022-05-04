https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/shatrov-o-vstuplenii-ukrainy-v-nato-peregovornykh-perspektiv-po-etomu-voprosu-net-1038929108.html

Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет

Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет

В Пентагоне призвали не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Примечательно, что на переговорах с Россией... 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T13:17+0300

2022-05-04T13:17+0300

2022-05-04T12:45+0300

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Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет

В Пентагоне призвали не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Примечательно, что на переговорах с Россией делегация из Киева говорила о нейтральном статусе государства. Как рассказал в беседе радио Sputnik руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, ни о каком нейтральном статусе при нынешнем режиме речи не идет, поэтому переговорных перспектив по этому вопросу нет.По мнению эксперта, сейчас вся украинская политика направлена на актуализацию страны в другом проекте – Евросоюз.

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