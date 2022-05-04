https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/shatrov-o-vstuplenii-ukrainy-v-nato-peregovornykh-perspektiv-po-etomu-voprosu-net-1038929108.html
Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет
Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет
В Пентагоне призвали не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Примечательно, что на переговорах с Россией... 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T13:17+0300
2022-05-04T13:17+0300
2022-05-04T12:45+0300
радио
подкасты
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/02/1038929082_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_74f06e3c36d941bb263f403748e7793c.jpg
Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет
Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет
В Пентагоне призвали не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Примечательно, что на переговорах с Россией делегация из Киева говорила о нейтральном статусе государства. Как рассказал в беседе радио Sputnik руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, ни о каком нейтральном статусе при нынешнем режиме речи не идет, поэтому переговорных перспектив по этому вопросу нет.По мнению эксперта, сейчас вся украинская политика направлена на актуализацию страны в другом проекте – Евросоюз.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/02/1038929082_29:0:2342:1735_1920x0_80_0_0_351c936993ee2815c86aff8d0a2128ef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, россия, украина, нато, аудио
Шатров о вступлении Украины в НАТО: переговорных перспектив по этому вопросу нет
В Пентагоне призвали не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Примечательно, что на переговорах с Россией делегация из Киева говорила о нейтральном статусе государства. Как рассказал в беседе радио Sputnik руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, ни о каком нейтральном статусе при нынешнем режиме речи не идет, поэтому переговорных перспектив по этому вопросу нет.
"Касательно перспектив вступления в НАТО. Зеленский некоторое время назад, когда на него снизошло озарение, когда он вышел из своих полуобморочных состояний, сказал, что уже не настаивает о вступлении в НАТО, потому что там нас никто не ждет. И это трезвая оценка того, что в перспективе ждет Украину", – сказал Шатров.
По мнению эксперта, сейчас вся украинская политика направлена на актуализацию страны в другом проекте – Евросоюз.