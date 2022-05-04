https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/vs-rossii-unichtozhili-s-nachala-spetsoperatsii-146-ukrainskikh-voennykh-samoletov-1038964778.html

ВС России уничтожили с начала спецоперации 146 украинских военных самолетов

ВС России уничтожили с начала спецоперации 146 украинских военных самолетов

Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град". 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T21:32+0300

2022-05-04T21:32+0300

2022-05-04T21:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

украина

россия

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 146 самолётов и более 700 дронов украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, за время спецоперации было уничтожено 323 украинских РСЗО, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны рф, украина, россия