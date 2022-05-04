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ВС России уничтожили с начала спецоперации 146 украинских военных самолетов
ВС России уничтожили с начала спецоперации 146 украинских военных самолетов
Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град". 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T21:32+0300
2022-05-04T21:32+0300
2022-05-04T21:32+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 146 самолётов и более 700 дронов украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, за время спецоперации было уничтожено 323 украинских РСЗО, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, украина, россия
ВС России уничтожили с начала спецоперации 146 украинских военных самолетов
Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град".
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 146 самолётов и более 700 дронов украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин", - сказал он.
Кроме того, за время спецоперации было уничтожено 323 украинских РСЗО, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.