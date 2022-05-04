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Жестокая правда о ядерной войне: Ищенко рассказал, кто и когда нажмет на кнопку

Жестокая правда о ядерной войне: Ищенко рассказал, кто и когда нажмет на кнопку

Украина перестанет существовать, а Европе штаты тоже уготовили незавидное будущее. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T19:00+0300

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Об этом в студии "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. Как может разгореться Третья мировая война и кто первым нажмет на ядерную кнопку? Аналитик подробно описал, какой может быть новая карта Европы и почему от исхода российской спецоперации зависят жизни миллионов.

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видео, мультимедиа, мнение, украина, видео