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Жестокая правда о ядерной войне: Ищенко рассказал, кто и когда нажмет на кнопку
Жестокая правда о ядерной войне: Ищенко рассказал, кто и когда нажмет на кнопку
Украина перестанет существовать, а Европе штаты тоже уготовили незавидное будущее. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T19:00+0300
2022-05-04T19:00+0300
2022-05-04T19:40+0300
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Об этом в студии "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. Как может разгореться Третья мировая война и кто первым нажмет на ядерную кнопку? Аналитик подробно описал, какой может быть новая карта Европы и почему от исхода российской спецоперации зависят жизни миллионов.
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видео, мультимедиа, мнение, украина, видео
Жестокая правда о ядерной войне: Ищенко рассказал, кто и когда нажмет на кнопку
19:00 04.05.2022 (обновлено: 19:40 04.05.2022)
Украина перестанет существовать, а Европе штаты тоже уготовили незавидное будущее.
Об этом в студии "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. Как может разгореться Третья мировая война и кто первым нажмет на ядерную кнопку? Аналитик подробно описал, какой может быть новая карта Европы и почему от исхода российской спецоперации зависят жизни миллионов.