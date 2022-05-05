https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/abkhazskiy-klub-mozhet-voyti-v-chislo-uchastnikov-fnl-2-1038979682.html

Абхазский клуб может войти в число участников ФНЛ-2

Абхазский клуб может войти в число участников ФНЛ-2

В Сочи 5 мая прошла встреча замминистра спорта России и главы Госкомспорта Абхазии. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T22:00+0300

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов и председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорта Джемал Губаз обсудили возможность включения абхазского клуба в число участников Футбольной национальной лиги - 2, сообщает пресс-служба Минспорта России.Отмечается, что Минспорт России пересматривает календарь официальных спортивных мероприятий и ведет работу по изменению формата соревнований, а также включению в состав участников команд и спортсменов из дружественных государств, в том числе из Абхазии.По итогам заседания принято решение о совместной проработке озвученных вопросов и путях их решения. Стороны договорились укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Россией и Абхазией.

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спорт, абхазия, сочи, футбол, россия