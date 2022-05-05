https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/byt-kak-vse-kak-fond-ashana-podaril-novuyu-zhizn-alene-shinkuba-1038961548.html
Быть как все: как фонд "Ашана" подарил новую жизнь Алене Шинкуба
Быть как все: как фонд "Ашана" подарил новую жизнь Алене Шинкуба
В рамках совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра"... 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T19:04+0300
2022-05-05T19:04+0300
2022-05-05T19:04+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
спасем жизнь вместе
культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия
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До 14 лет Алена ничем не отличалась от сверстников, пока однажды не почувствовала боли в ноге. Боли усиливались, родители обратились к абхазским врачам, за месяц было проведено много процедур, но понять, в чем причина, так и не удалось.Когда Алене исполнилось 16, семья обратилась за помощью в фонд "Ашана". Деньги, необходимые на операцию, более 400 000 рублей были собраны в короткий срок и Алену отправили на лечение в Ярославль."Там мне сделали три операции, я пролежала около месяца и, наконец, смогла сама, без костылей, сделать первые шаги. Это были непередаваемые эмоции, потому что у меня уже опускались руки", – рассказала девушка.Алене 25. У нее стабильная работа, друзья, и она говорит, что главной цели – стать здоровой – она уже достигла, а теперь просто хочет жить обычной жизнью сверстников.
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видео, мультимедиа, спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, видео
Быть как все: как фонд "Ашана" подарил новую жизнь Алене Шинкуба
В рамках совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра" рассказываем историю спасения Алены Шинкуба.
До 14 лет Алена ничем не отличалась от сверстников, пока однажды не почувствовала боли в ноге. Боли усиливались, родители обратились к абхазским врачам, за месяц было проведено много процедур, но понять, в чем причина, так и не удалось.
Когда Алене исполнилось 16, семья обратилась за помощью в фонд "Ашана". Деньги, необходимые на операцию, более 400 000 рублей были собраны в короткий срок и Алену отправили на лечение в Ярославль.
"Там мне сделали три операции, я пролежала около месяца и, наконец, смогла сама, без костылей, сделать первые шаги. Это были непередаваемые эмоции, потому что у меня уже опускались руки", – рассказала девушка.
Алене 25. У нее стабильная работа, друзья, и она говорит, что главной цели – стать здоровой – она уже достигла, а теперь просто хочет жить обычной жизнью сверстников.