https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/byt-kak-vse-kak-fond-ashana-podaril-novuyu-zhizn-alene-shinkuba-1038961548.html

Быть как все: как фонд "Ашана" подарил новую жизнь Алене Шинкуба

Быть как все: как фонд "Ашана" подарил новую жизнь Алене Шинкуба

В рамках совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра"... 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T19:04+0300

2022-05-05T19:04+0300

2022-05-05T19:04+0300

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абхазия

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До 14 лет Алена ничем не отличалась от сверстников, пока однажды не почувствовала боли в ноге. Боли усиливались, родители обратились к абхазским врачам, за месяц было проведено много процедур, но понять, в чем причина, так и не удалось.Когда Алене исполнилось 16, семья обратилась за помощью в фонд "Ашана". Деньги, необходимые на операцию, более 400 000 рублей были собраны в короткий срок и Алену отправили на лечение в Ярославль."Там мне сделали три операции, я пролежала около месяца и, наконец, смогла сама, без костылей, сделать первые шаги. Это были непередаваемые эмоции, потому что у меня уже опускались руки", – рассказала девушка.Алене 25. У нее стабильная работа, друзья, и она говорит, что главной цели – стать здоровой – она уже достигла, а теперь просто хочет жить обычной жизнью сверстников.

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видео, мультимедиа, спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, видео