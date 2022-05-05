https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-seme-dzhanset-kazanba-suprugi-generala-ualida-marshan-1038967366.html
Бжания выразил соболезнования семье Джансет Казанба, супруги генерала Уалида Маршан
Бжания выразил соболезнования семье Джансет Казанба, супруги генерала Уалида Маршан
Джансет Казанба была экс-депутатом Народного Совета Сирии, руководителем Фонда памяти жертв военных действий в Сирии, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" третьей... 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T10:56+0300
2022-05-05T10:56+0300
2022-05-05T12:19+0300
в абхазии
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье по случаю смерти Джансет Казанба, сообщает пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул, что Джансет Казанба внесла важный вклад в дело развития отношений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой."Добрая память об этом мудром и необычайной души человеке всегда будет жить в наших сердцах. В этот тяжелый час утраты выражаю свои искренние соболезнования семье Джансет Казанба, всем, кто знал ее, и разделяю боль невосполнимой утраты, – добавил Бжания.Уалид Маршан был военным и общественным деятелем Сирийской Арабской Республики, представителем абхазской диаспоры. Приезжал в Абхазию в 1982 и 1986 годах. Помогал абхазам во время Отечественной войны народа Абхазии. Внес весомый вклад в признание Абхазии Сирией. Кроме того, Уалид Маршан поддерживал связь с Абхазией, приезжал в республику, занимался вопросами сближения абхазской диаспоры в Сирии с исторической родиной. Он скончался 14 октября 2017 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210520/Bzhaniya-vstretilsya-s-semey-generala-Ualida-Marshana-v-Sirii-1032455796.html
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Бжания выразил соболезнования семье Джансет Казанба, супруги генерала Уалида Маршан
10:56 05.05.2022 (обновлено: 12:19 05.05.2022)
Джансет Казанба была экс-депутатом Народного Совета Сирии, руководителем Фонда памяти жертв военных действий в Сирии, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" третьей степени, а также супругой генерала, представителя абхазской диаспоры Уалида Маршан.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье по случаю смерти Джансет Казанба, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Джансет Казанба была особенной личностью. Верный спутник и надежная опора генерала Уалида Маршан, она была человеком с сильным характером и в тоже время мягкой, окружающей заботой и теплотой каждого, кто ее знал", – говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что Джансет Казанба внесла важный вклад в дело развития отношений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой.
"Добрая память об этом мудром и необычайной души человеке всегда будет жить в наших сердцах. В этот тяжелый час утраты выражаю свои искренние соболезнования семье Джансет Казанба, всем, кто знал ее, и разделяю боль невосполнимой утраты, – добавил Бжания.
Уалид Маршан был военным и общественным деятелем Сирийской Арабской Республики, представителем абхазской диаспоры. Приезжал в Абхазию в 1982 и 1986 годах. Помогал абхазам во время Отечественной войны народа Абхазии. Внес весомый вклад в признание Абхазии Сирией. Кроме того, Уалид Маршан поддерживал связь с Абхазией, приезжал в республику, занимался вопросами сближения абхазской диаспоры в Сирии с исторической родиной. Он скончался 14 октября 2017 года.