https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-seme-dzhanset-kazanba-suprugi-generala-ualida-marshan-1038967366.html

Бжания выразил соболезнования семье Джансет Казанба, супруги генерала Уалида Маршан

Бжания выразил соболезнования семье Джансет Казанба, супруги генерала Уалида Маршан

Джансет Казанба была экс-депутатом Народного Совета Сирии, руководителем Фонда памяти жертв военных действий в Сирии, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" третьей... 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T10:56+0300

2022-05-05T10:56+0300

2022-05-05T12:19+0300

в абхазии

аслан бжания

сирия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/12/1038706527_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6e1340b70f26616547255e80a51cf2b9.jpg

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье по случаю смерти Джансет Казанба, сообщает пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул, что Джансет Казанба внесла важный вклад в дело развития отношений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой."Добрая память об этом мудром и необычайной души человеке всегда будет жить в наших сердцах. В этот тяжелый час утраты выражаю свои искренние соболезнования семье Джансет Казанба, всем, кто знал ее, и разделяю боль невосполнимой утраты, – добавил Бжания.Уалид Маршан был военным и общественным деятелем Сирийской Арабской Республики, представителем абхазской диаспоры. Приезжал в Абхазию в 1982 и 1986 годах. Помогал абхазам во время Отечественной войны народа Абхазии. Внес весомый вклад в признание Абхазии Сирией. Кроме того, Уалид Маршан поддерживал связь с Абхазией, приезжал в республику, занимался вопросами сближения абхазской диаспоры в Сирии с исторической родиной. Он скончался 14 октября 2017 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210520/Bzhaniya-vstretilsya-s-semey-generala-Ualida-Marshana-v-Sirii-1032455796.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, сирия, абхазия