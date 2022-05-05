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Фонд "Ашана" вручил диплом Sputnik Абхазия за многолетнюю информационную поддержку
Фонд "Ашана" вручил диплом Sputnik Абхазия за многолетнюю информационную поддержку
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в четверг 5 мая подвел итоги работы за десять лет. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T18:45+0300
2022-05-05T18:45+0300
2022-05-05T18:45+0300
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд "Ашана" вручил диплом Sputnik Абхазия за многолетнюю информационную поддержку. Диплом руководителю пресс-центра Sputnik, члену попечительского совета "Ашана" Иналу Лазба вручила подопечная фонда Аслана Джинджолия.Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за десять лет. Основное направление деятельности благотворительного фонда – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках России и мира.
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культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, sputnik, sputnik абхазия, абхазия
Фонд "Ашана" вручил диплом Sputnik Абхазия за многолетнюю информационную поддержку
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в четверг 5 мая подвел итоги работы за десять лет.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд "Ашана" вручил диплом Sputnik Абхазия за многолетнюю информационную поддержку.
Диплом руководителю пресс-центра Sputnik, члену попечительского совета "Ашана" Иналу Лазба вручила подопечная фонда Аслана Джинджолия.
"С первых дней создания информационного агентства Sputnik Абхазия, мы поддерживаем все акции Культурно-благотворительного фонда "Ашана", вот уже 8 лет. В этом году запущен спецпроект "Плоды добра", который на протяжении года рассказывает истории выздоровевших подопечных фонда "Ашана". Мы, журналисты, чувствуем на себе часть ответственности за судьбу детей, мы делаем все, чтобы наши материалы тронули сердца наших читателей и привлекали максимально участие общества в вашем добром деле", - подчеркнул Инал Лазба.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за десять лет.
Основное направление деятельности благотворительного фонда – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках России и мира.