Фонд "Ашана" вручил диплом Sputnik Абхазия за многолетнюю информационную поддержку

"С первых дней создания информационного агентства Sputnik Абхазия, мы поддерживаем все акции Культурно-благотворительного фонда "Ашана", вот уже 8 лет. В этом году запущен спецпроект "Плоды добра", который на протяжении года рассказывает истории выздоровевших подопечных фонда "Ашана". Мы, журналисты, чувствуем на себе часть ответственности за судьбу детей, мы делаем все, чтобы наши материалы тронули сердца наших читателей и привлекали максимально участие общества в вашем добром деле", - подчеркнул Инал Лазба.