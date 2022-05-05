https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/glavnyy-chetverg-maliya-o-problemakh-sela-energetiki-zhkkh-i-molodezhi-gudautskogo-rayona--1038973142.html
Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района
Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района
В программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о проблемах Гудаутского района рассказал председатель местного Собрания депутатов Валерий Малия. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T16:20+0300
2022-05-05T16:20+0300
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Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района
Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района
Деревни надо поднимать, так как без деревни городскому населению будет тяжело жить, считает Малия. Потому свое интервью он начал именно с проблем села. Он считает, что для развития чайной отрасли в стране необходима поддержка государства. Также Малия сообщил, что в ближайшее время в районе будет поднят вопрос о формировании спецсчета районной администрации. Все подробности – в аудиофайле.
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Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района
16:20 05.05.2022 (обновлено: 17:00 05.05.2022)
В программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о проблемах Гудаутского района рассказал председатель местного Собрания депутатов Валерий Малия.
Деревни надо поднимать, так как без деревни городскому населению будет тяжело жить, считает Малия. Потому свое интервью он начал именно с проблем села.
Он считает, что для развития чайной отрасли в стране необходима поддержка государства.
Также Малия сообщил, что в ближайшее время в районе будет поднят вопрос о формировании спецсчета районной администрации.
Все подробности – в аудиофайле.