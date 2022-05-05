https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/glavnyy-chetverg-maliya-o-problemakh-sela-energetiki-zhkkh-i-molodezhi-gudautskogo-rayona--1038973142.html

Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района

Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района

В программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о проблемах Гудаутского района рассказал председатель местного Собрания депутатов Валерий Малия. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T16:20+0300

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Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района Главный четверг: Малия о проблемах села, энергетики, ЖКХ и молодежи Гудаутского района

Деревни надо поднимать, так как без деревни городскому населению будет тяжело жить, считает Малия. Потому свое интервью он начал именно с проблем села. Он считает, что для развития чайной отрасли в стране необходима поддержка государства. Также Малия сообщил, что в ближайшее время в районе будет поднят вопрос о формировании спецсчета районной администрации. Все подробности – в аудиофайле.

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