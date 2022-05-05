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Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще

Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще

Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о поездке в Донецк. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T13:20+0300

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Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще

Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов вернулись из Донецка, где на протяжении двух недель выполняли волонтерскую миссию по оказанию медицинской помощи. Они были в составе большой врачебной группы из российских регионов, и все время нахождения в Донецке абхазские врачи работали в республиканском травматологическом центре.Врач-травматолог, экс-министр здравоохранения Абхазии, руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал, как их приняли в Донецке и насколько необходима там помощь врачей. Он отметил, что в Донецке сильная медицинская база, за восемь лет там был обретен большой опыт. "Они не потеряли человеческое лицо. К каждому относятся, как к своему, независимо от того, противник это, свой или мирный житель. Было приятно поработать, было что посмотреть, и мы показали, что наработали во время войны и после войны. Ну а политическое дивиденды – руководство будет решать, как дальше развивать эти отношения. Это богатейший край. При всем том, что война, от госпиталя до линии фронта где-то шесть километров, бомбят, но город чистый. Они сами убирают, там нет узбеков и таджиков. Разбомбили – они тут же убирают Там работает закон. Город живет обычной жизнью", – рассказал врач.

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