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Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще
Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще
Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о поездке в Донецк. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T13:20+0300
2022-05-05T13:20+0300
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Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще
Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще
Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов вернулись из Донецка, где на протяжении двух недель выполняли волонтерскую миссию по оказанию медицинской помощи. Они были в составе большой врачебной группы из российских регионов, и все время нахождения в Донецке абхазские врачи работали в республиканском травматологическом центре.Врач-травматолог, экс-министр здравоохранения Абхазии, руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал, как их приняли в Донецке и насколько необходима там помощь врачей. Он отметил, что в Донецке сильная медицинская база, за восемь лет там был обретен большой опыт. "Они не потеряли человеческое лицо. К каждому относятся, как к своему, независимо от того, противник это, свой или мирный житель. Было приятно поработать, было что посмотреть, и мы показали, что наработали во время войны и после войны. Ну а политическое дивиденды – руководство будет решать, как дальше развивать эти отношения. Это богатейший край. При всем том, что война, от госпиталя до линии фронта где-то шесть километров, бомбят, но город чистый. Они сами убирают, там нет узбеков и таджиков. Разбомбили – они тут же убирают Там работает закон. Город живет обычной жизнью", – рассказал врач.
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Гоов о врачебной миссии в Донбасс: поеду еще
13:20 05.05.2022 (обновлено: 14:00 05.05.2022)
Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о поездке в Донецк.
Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов вернулись из Донецка, где на протяжении двух недель выполняли волонтерскую миссию по оказанию медицинской помощи. Они были в составе большой врачебной группы из российских регионов, и все время нахождения в Донецке абхазские врачи работали в республиканском травматологическом центре.
Врач-травматолог, экс-министр здравоохранения Абхазии, руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал, как их приняли в Донецке и насколько необходима там помощь врачей.
Когда мы приехали, самое высокое руководство приехало к нам. Отдельно нас принял министр здравоохранения ДНР. Они были приятно удивлены, что из маленькой Абхазии приехали врачи. К нам было особое внимание. И дончане нас встретили очень хорошо. Я вернусь точно.
Андзор Гоов
Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии
Он отметил, что в Донецке сильная медицинская база, за восемь лет там был обретен большой опыт.
"Они не потеряли человеческое лицо. К каждому относятся, как к своему, независимо от того, противник это, свой или мирный житель. Было приятно поработать, было что посмотреть, и мы показали, что наработали во время войны и после войны. Ну а политическое дивиденды – руководство будет решать, как дальше развивать эти отношения. Это богатейший край. При всем том, что война, от госпиталя до линии фронта где-то шесть километров, бомбят, но город чистый. Они сами убирают, там нет узбеков и таджиков. Разбомбили – они тут же убирают Там работает закон. Город живет обычной жизнью", – рассказал врач.