https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/gruziya-ne-budet-pomogat-ukraine-oruzhiem-i-otkrytiem-vtorogo-fronta-1038976519.html
Грузия не будет помогать Украине оружием и открытием второго фронта
Грузия не будет помогать Украине оружием и открытием второго фронта
Украинские власти призывают своих западных партнеров, в том числе Грузию, оказывать стране помощь оружием, "требуют все больше и больше". 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T18:10+0300
2022-05-05T18:10+0300
2022-05-05T18:10+0300
грузия
военная спецоперация рф в донбассе
украина
санкции
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Грузия отказывается помогать Украине оружием и открытием второго фронта, заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью немецким СМИ, пишет Sputnik Грузия.Она подчеркнула, что Грузия не собирается идти на эти шаги.Грузия не ввела антироссийские санкции из-за опасений, что это плохо скажется на их экономике. Тбилиси согласился только на международную поддержку ограничений.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, украина, санкции
Грузия не будет помогать Украине оружием и открытием второго фронта
Украинские власти призывают своих западных партнеров, в том числе Грузию, оказывать стране помощь оружием, "требуют все больше и больше".
СУХУМ, 5 мая - Sputnik
. Грузия отказывается помогать Украине оружием и открытием второго фронта, заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью немецким СМИ, пишет Sputnik Грузия.
"Сейчас украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Так что, да, они хотят получить от Грузии оружие и второй фронт", - заявила Зурабишвили.
Она подчеркнула, что Грузия не собирается идти на эти шаги.
Грузия не ввела антироссийские санкции из-за опасений, что это плохо скажется на их экономике. Тбилиси согласился только на международную поддержку ограничений.