https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/gruziya-ne-budet-pomogat-ukraine-oruzhiem-i-otkrytiem-vtorogo-fronta-1038976519.html

Грузия не будет помогать Украине оружием и открытием второго фронта

Грузия не будет помогать Украине оружием и открытием второго фронта

Украинские власти призывают своих западных партнеров, в том числе Грузию, оказывать стране помощь оружием, "требуют все больше и больше". 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T18:10+0300

2022-05-05T18:10+0300

2022-05-05T18:10+0300

грузия

военная спецоперация рф в донбассе

украина

санкции

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Грузия отказывается помогать Украине оружием и открытием второго фронта, заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью немецким СМИ, пишет Sputnik Грузия.Она подчеркнула, что Грузия не собирается идти на эти шаги.Грузия не ввела антироссийские санкции из-за опасений, что это плохо скажется на их экономике. Тбилиси согласился только на международную поддержку ограничений.

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грузия, украина, санкции