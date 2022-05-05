https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/mid-kontseptsiya-gruzii-ob-okkupirovannykh-territoriyakh-ne-sootvetstvuet-deystvitelnosti-1038976381.html
МИД: концепция Грузии об оккупированных территориях не соответствует действительности
МИД: концепция Грузии об оккупированных территориях не соответствует действительности
Грузия на всех международных площадках и в информационном пространстве с 2008 года использует тезис об "оккупированных территориях", согласно которому Абхазия... 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T17:56+0300
2022-05-05T17:56+0300
2022-05-05T18:37+0300
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Грузинская концепция о так называемых оккупированных территориях не соответствует действительности и носит политически мотивированный характер, заявили в Министерстве иностранных дел Абхазии.Дипломаты отмечают, что со стороны Грузии продолжают звучать ничем не обоснованные обвинения об "оккупации", которые поддерживают США и другие страны Запада. Концепция "об оккупированных территориях" является главным инструментом международной политики Грузии, подчеркнули в МИД Абхазии. При этом, в соответствии с действующими нормами международного права под военной оккупацией понимается временное занятие войсками одной страны территории другой в условиях войны между ними и осуществление управления занятой территорией оккупирующим государством.Отдельно подчеркивается, что взаимоотношения между Абхазией и Россией закреплены широким спектром межгосударственных договоров и соглашений, носят стратегический характер и соответствуют всем действующим нормам международного права.
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МИД: концепция Грузии об оккупированных территориях не соответствует действительности
17:56 05.05.2022 (обновлено: 18:37 05.05.2022)
Грузия на всех международных площадках и в информационном пространстве с 2008 года использует тезис об "оккупированных территориях", согласно которому Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik
. Грузинская концепция о так называемых оккупированных территориях не соответствует действительности и носит политически мотивированный характер, заявили
в Министерстве иностранных дел Абхазии.
Дипломаты отмечают, что со стороны Грузии продолжают звучать ничем не обоснованные обвинения об "оккупации", которые поддерживают США и другие страны Запада.
Концепция "об оккупированных территориях" является главным инструментом международной политики Грузии, подчеркнули в МИД Абхазии. При этом, в соответствии с действующими нормами международного права под военной оккупацией понимается временное занятие войсками одной страны территории другой в условиях войны между ними и осуществление управления занятой территорией оккупирующим государством.
"Ситуация в Республике Абхазия не соответствует ни одному международно-признанному критерию оккупации. Республика Абхазия является независимым государством, в котором законно избранные органы государственной власти осуществляют эффективное управление и контроль без какого-либо вмешательства извне", - говорится в заявлении.
Отдельно подчеркивается, что взаимоотношения между Абхазией и Россией закреплены широким спектром межгосударственных договоров и соглашений, носят стратегический характер и соответствуют всем действующим нормам международного права.