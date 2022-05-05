Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/osoboe-vnimanie-kak-abkhazskikh-vrachey-vstretili-na-donbasse-1038972752.html
Особое внимание: как абхазских врачей встретили на Донбассе
Особое внимание: как абхазских врачей встретили на Донбассе
В Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция абхазских врачей, вернувшихся из Донбасса. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T15:40+0300
2022-05-05T15:40+0300
пресс-центр
видео
мультимедиа
врачи
донбасс
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973056_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b6558a12f1cd64dac9d32a6bbbdc160.jpg
Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов несколько дней назад вернулись из Донецка, где на протяжении двух недель выполняли волонтерскую миссию по оказанию медицинской помощи.По словам Андзора Гоова, поприветствовать абхазских врачей пришло самое высокое руководство. "Им было приятно, что из маленькой Абхазии приехали врачи, было особое внимание к нам. Они встретили нас очень хорошо. Отношение было особенное. Мы сказали, что мы простые врачи, приехали просто помочь вам", – рассказал Гоов, подчеркнув, что в планах у него возвращение на Донбасс. Алхас Джинджолия также рассказал о последствиях происходящих боевых столкновений на Донбассе. "Конечно, удивил тот уровень жестокости при столкновениях. Это, конечно, страшная картина, такой накал злобы беспощадной, ни шагу назад. Наш горький опыт нашей войны, честно говоря, такого ожесточения, по-моему, не было. Такое впечатление сложилось. Трудно будет, конечно, республике восстанавливаться, приходить в себя, к мирной жизни приходить, но это все еще ждет их впереди", – отметил Джинджолия.
донбасс
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973056_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6be59d6e84a7f2f1b10ef5f0b86c965.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, врачи, донбасс, абхазия, видео

Особое внимание: как абхазских врачей встретили на Донбассе

15:40 05.05.2022
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция абхазских врачей, вернувшихся из Донбасса.
Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов несколько дней назад вернулись из Донецка, где на протяжении двух недель выполняли волонтерскую миссию по оказанию медицинской помощи.
По словам Андзора Гоова, поприветствовать абхазских врачей пришло самое высокое руководство.
"Им было приятно, что из маленькой Абхазии приехали врачи, было особое внимание к нам. Они встретили нас очень хорошо. Отношение было особенное. Мы сказали, что мы простые врачи, приехали просто помочь вам", – рассказал Гоов, подчеркнув, что в планах у него возвращение на Донбасс.
Алхас Джинджолия также рассказал о последствиях происходящих боевых столкновений на Донбассе.
"Конечно, удивил тот уровень жестокости при столкновениях. Это, конечно, страшная картина, такой накал злобы беспощадной, ни шагу назад. Наш горький опыт нашей войны, честно говоря, такого ожесточения, по-моему, не было. Такое впечатление сложилось. Трудно будет, конечно, республике восстанавливаться, приходить в себя, к мирной жизни приходить, но это все еще ждет их впереди", – отметил Джинджолия.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0