https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/osoboe-vnimanie-kak-abkhazskikh-vrachey-vstretili-na-donbasse-1038972752.html
Особое внимание: как абхазских врачей встретили на Донбассе
Особое внимание: как абхазских врачей встретили на Донбассе
В Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция абхазских врачей, вернувшихся из Донбасса. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T15:40+0300
2022-05-05T15:40+0300
2022-05-05T15:40+0300
пресс-центр
видео
мультимедиа
врачи
донбасс
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973056_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b6558a12f1cd64dac9d32a6bbbdc160.jpg
Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов несколько дней назад вернулись из Донецка, где на протяжении двух недель выполняли волонтерскую миссию по оказанию медицинской помощи.По словам Андзора Гоова, поприветствовать абхазских врачей пришло самое высокое руководство. "Им было приятно, что из маленькой Абхазии приехали врачи, было особое внимание к нам. Они встретили нас очень хорошо. Отношение было особенное. Мы сказали, что мы простые врачи, приехали просто помочь вам", – рассказал Гоов, подчеркнув, что в планах у него возвращение на Донбасс. Алхас Джинджолия также рассказал о последствиях происходящих боевых столкновений на Донбассе. "Конечно, удивил тот уровень жестокости при столкновениях. Это, конечно, страшная картина, такой накал злобы беспощадной, ни шагу назад. Наш горький опыт нашей войны, честно говоря, такого ожесточения, по-моему, не было. Такое впечатление сложилось. Трудно будет, конечно, республике восстанавливаться, приходить в себя, к мирной жизни приходить, но это все еще ждет их впереди", – отметил Джинджолия.
донбасс
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973056_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6be59d6e84a7f2f1b10ef5f0b86c965.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, врачи, донбасс, абхазия, видео
Особое внимание: как абхазских врачей встретили на Донбассе
В Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция абхазских врачей, вернувшихся из Донбасса.
Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов несколько дней назад вернулись из Донецка, где на протяжении двух недель выполняли волонтерскую миссию по оказанию медицинской помощи.
По словам Андзора Гоова, поприветствовать абхазских врачей пришло самое высокое руководство.
"Им было приятно, что из маленькой Абхазии приехали врачи, было особое внимание к нам. Они встретили нас очень хорошо. Отношение было особенное. Мы сказали, что мы простые врачи, приехали просто помочь вам", – рассказал Гоов, подчеркнув, что в планах у него возвращение на Донбасс.
Алхас Джинджолия также рассказал о последствиях происходящих боевых столкновений на Донбассе.
"Конечно, удивил тот уровень жестокости при столкновениях. Это, конечно, страшная картина, такой накал злобы беспощадной, ни шагу назад. Наш горький опыт нашей войны, честно говоря, такого ожесточения, по-моему, не было. Такое впечатление сложилось. Трудно будет, конечно, республике восстанавливаться, приходить в себя, к мирной жизни приходить, но это все еще ждет их впереди", – отметил Джинджолия.