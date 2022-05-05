https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/panarin-ugroza-defolta-dlya-rossii-neytralizovana-1038962714.html

Панарин: угроза дефолта для России нейтрализована

Панарин: угроза дефолта для России нейтрализована

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин на своем YouTube-канале отметил, что Россия смогла доказать свою финансовую устойчивость. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

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Панарин Панарин

Российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта, передает Bloomberg.По данным агентства, перевод на сумму 650 миллионов долларов "запутался в широкомасштабных санкциях", но средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения крайнего срока погашения.На фоне российской специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели в отношении России уже несколько пакетов санкций.Ряд российских банков отключили от системы SWIFT, Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских банковских карт за рубежом, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Ранее радио Sputnik сообщало, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность дефолта в России.

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