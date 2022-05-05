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Панарин: угроза дефолта для России нейтрализована
Панарин: угроза дефолта для России нейтрализована
Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин на своем YouTube-канале отметил, что Россия смогла доказать свою финансовую устойчивость. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T09:51+0300
2022-05-05T09:51+0300
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Российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта, передает Bloomberg.По данным агентства, перевод на сумму 650 миллионов долларов "запутался в широкомасштабных санкциях", но средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения крайнего срока погашения.На фоне российской специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели в отношении России уже несколько пакетов санкций.Ряд российских банков отключили от системы SWIFT, Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских банковских карт за рубежом, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Ранее радио Sputnik сообщало, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность дефолта в России.
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подкасты, россия, аудио
Панарин: угроза дефолта для России нейтрализована
09:51 05.05.2022 (обновлено: 10:14 05.05.2022)
Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин на своем YouTube-канале отметил, что Россия смогла доказать свою финансовую устойчивость.
Российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта, передает
Bloomberg.
По данным агентства, перевод на сумму 650 миллионов долларов "запутался в широкомасштабных санкциях", но средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения крайнего срока погашения.
"Россия заплатила в долларах те взносы, которые она должна была сделать в апреле за евробонды. То есть угроза дефолта, которая существовала, в принципе, нейтрализована. Напомню, что сначала Россия хотела оплатить из замороженных средств, но ей этого не дали, но изыскала дополнительные возможности. Новость, безусловно, позитивная. Устойчивость российской финансовой системы продемонстрирована", – считает Панарин.
На фоне российской специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели в отношении России уже несколько пакетов санкций.
Ряд российских банков отключили от системы SWIFT, Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских банковских карт за рубежом, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.
Ранее радио Sputnik сообщало
, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность дефолта в России.