https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/puskepalis-o-sbezhavshikh-iz-rossii-pust-eti-zlobnye-deti-nakhodyatsya-v-drugom-meste--1038968630.html
Пускепалис о бежавших из России артистах: пусть эти злобные дети находятся в другом месте
Пускепалис о бежавших из России артистах: пусть эти злобные дети находятся в другом месте
Художественный руководитель театра, Заслуженный артист России Сергей Пускепалис в эфире радио Sputnik. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T11:48+0300
2022-05-05T11:48+0300
2022-05-05T12:57+0300
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Пускепалис о сбежавших из России: злобные дети
Пускепалис о сбежавших из России: злобные дети
В Абхазии с гастролями находится Российский Государственный театр драмы имени Федора Волкова. Художественный руководитель театра, Заслуженный артист России Сергей Пускепалис в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о работе РУСДРАМа, о российско-абхазских взаимоотношениях, об отмене русской культуры и "смятении" некоторых творческих лиц в связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине. "Смятение, которое возникло у эмоционально активных людей без умения анализировать, было для меня понятным. Никому не нравится война, но задачи, которые стояли перед нашим государством, очень серьезные. Люди культуры в этом смысле – дети. Иногда очень злобные, агрессивные, вредные. Пусть эти вредные дети находятся в другом месте, раз они так выбрали", – сказал Пускепалис.Пускепалис считает, что отмена русской культуры за рубежом – это истерика и ханжество, что демонстрирует истинное лицо ряда западных стран.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, русдрам, театр, искусство, аудио
Пускепалис о бежавших из России артистах: пусть эти злобные дети находятся в другом месте
11:48 05.05.2022 (обновлено: 12:57 05.05.2022)
Художественный руководитель театра, Заслуженный артист России Сергей Пускепалис в эфире радио Sputnik.
В Абхазии с гастролями находится Российский Государственный театр драмы имени Федора Волкова. Художественный руководитель театра, Заслуженный артист России Сергей Пускепалис в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о работе РУСДРАМа, о российско-абхазских взаимоотношениях, об отмене русской культуры и "смятении" некоторых творческих лиц в связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине.
"Смятение, которое возникло у эмоционально активных людей без умения анализировать, было для меня понятным. Никому не нравится война, но задачи, которые стояли перед нашим государством, очень серьезные. Люди культуры в этом смысле – дети. Иногда очень злобные, агрессивные, вредные. Пусть эти вредные дети находятся в другом месте, раз они так выбрали", – сказал Пускепалис.
Пускепалис считает, что отмена русской культуры за рубежом – это истерика и ханжество, что демонстрирует истинное лицо ряда западных стран.
Подробности слушайте в аудиофайле
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