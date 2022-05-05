https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/turisticheskiy-katamaran-grifon-budet-khodit-iz-sochi-v-sukhum-1038971819.html

Туристический катамаран "Грифон" будет ходить из Сочи в Сухум

Туристический катамаран "Грифон" будет ходить из Сочи в Сухум

Планируется, что туристический теплоход "Грифон" из Сочи в порт Сухума будет ходить с мая по октябрь 2022 года. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T14:35+0300

2022-05-05T14:35+0300

2022-05-05T14:41+0300

в абхазии

отдых в абхазии

туристы

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0b/1033390742_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_96d00caaaf3aefde9b500c8eebcbd952.jpg

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Туристический теплоход "Грифон" будет ходить из Сочи в порт Сухума и обратно с 5 мая, сообщает пресс-служба геленджикской мэрии в своем Telegram-канале. Тестовый рейс был запущен еще в октябре прошлого года. Регулярный рейс должен был быть запущен 1 мая, но из-за непогоды его отложили на 5 мая. Теплоход вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла. Тестовый рейс в октябре 2021 года показал, что один рейс займет три часа 15 минут. Планируется, что утром теплоход будет выходить из порта Сочи, приходить в порт Сухума ориентировочно к 11:00 и где-то в 15:00 будет выходить из порта Сухум и возвращаться в Сочи.Кроме того, запущено морское такси по маршруту Новороссийск-Геленджик-Сочи."Возить пассажиров будет судно на подводных крыльях "Севастополь" компании "Водоходъ-Экспресс". Из Новороссийска в Геленджик по воде можно будет добраться всего за час. А из нашего курорта в Сочи – за три. Плюсов у этого вида транспорта несколько: возможность наслаждаться морем, избежать пробок и автомобильных "серпантинов", – сообщила пресс-служба администрации Геленджика. Стоимость стандартного билета из Новороссийска в Геленджик составляет 500 рублей, для детей до 14 лет – 250 рублей, из Геленджика в Сочи – 2500 рублей, детский – 1500 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Testovyy-reys-turisticheskiy-teplokhod-Grifon-zashel-v-Sukhumskiy-port-1033388794.html

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, туристы, сочи