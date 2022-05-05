https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/vystavka-redkikh-ikon-i-kartin-sostoitsya-v-kamanskom-monastyre-1038975694.html

Выставка редких икон и картин состоится в Каманском монастыре

Выставка редких икон и картин состоится в Каманском монастыре

Более 50 экспонатов, редких икон и фотографий, расскажут о духовных и исторических связях Абхазии и России. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка редких икон и картин по христианским сюжетам пройдет в Каманском монастыре 8 мая, рассказал корреспонденту Sputnik настоятель обители иеромонах Игнатий Киут.В стенах монастыря выставят более 50 работ - это и фотографии княжеского рода Чачба-Шервашидзе, и редкие иконы, среди которых “Святыня земли абхазской” и икона преподобной Натальи Фредерикс, святой исповедницы, фрейлины трех императриц - Марии Александровны, Марии Федоровны и Александры Федоровны Романовых.“Впервые выставят икону Соловецкой узницы, преподобной Натальи Фредерикс. Она была связана с фрейлиной Мери Чачба-Шервашидзе. Они здесь духовно встретились, потому что я являюсь духовником потомков Фредерикс. На выставку приглашена правнучка Фредерикс”, - отметил Киут.Представят и единственную копию картины “Сон пресвятой богородицы”. Оригинал в 1886 году был выкуплен князем Сергеем Александровичем Романовым.Иеромонах отметил, что на мероприятие приедет и регент Новоспасского монастыря, который споет песню “Ауардын” на абхазском языке.Выставка откроется в воскресенье 8 мая в 12:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210805/Turbaza-igumen-Ignatiy-i-Karnetsyan-o-palomnicheskom-i-religioznom-turizme-v-Abkhazii-1032973439.html

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