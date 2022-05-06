Абхазские баскетболистки завоевали серебро турнира в Туапсе
09:15 06.05.2022 (обновлено: 10:13 06.05.2022)
© Foto / Предоставлено командойАбхазские баскетболистки стали вторыми на турнире в Туапсе
© Foto / Предоставлено командой
Турнир по баскетболу на приз мастера спорта СССР А. И. Евтушенко проходил с 28 апреля по 3 мая в Туапсе.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Баскетбольная команда "Крылья Абхазии" заняла второе место на турнире в Туапсе, сообщили Sputnik представители спортсменов.
Соревновались команды девочек 2007 года рождения и моложе.
Всего в турнире участвовали шесть команд из Туапсе, Краснодара и две команды из Абхазии: "Крылья Абхазии" и "Спартак".
По итогам соревнований "Крылья Абхазии" стали вторыми, а "Спартак" пятым.
Кроме того, спортсменки "Крыльев Абхазии" удостоились специальных призов: лучшей в амплуа "Легкий форвард" стала Мария Квеквескири, а лучшим игроком команды – Диана Ажиба.
"Крылья Абхазии" тренирует Дмитрий Чартия, "Спартак" – Николай Гущин.
Всего в турнире участвовали шесть команд из Туапсе, Краснодара и две команды из Абхазии: "Крылья Абхазии" и "Спартак".
По итогам соревнований "Крылья Абхазии" стали вторыми, а "Спартак" пятым.
Кроме того, спортсменки "Крыльев Абхазии" удостоились специальных призов: лучшей в амплуа "Легкий форвард" стала Мария Квеквескири, а лучшим игроком команды – Диана Ажиба.
"Крылья Абхазии" тренирует Дмитрий Чартия, "Спартак" – Николай Гущин.