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Абхазские баскетболистки завоевали серебро турнира в Туапсе
Абхазские баскетболистки завоевали серебро турнира в Туапсе
Турнир по баскетболу на приз мастера спорта СССР А. И. Евтушенко проходил с 28 апреля по 3 мая в Туапсе. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Баскетбольная команда "Крылья Абхазии" заняла второе место на турнире в Туапсе, сообщили Sputnik представители спортсменов.Соревновались команды девочек 2007 года рождения и моложе.Всего в турнире участвовали шесть команд из Туапсе, Краснодара и две команды из Абхазии: "Крылья Абхазии" и "Спартак". По итогам соревнований "Крылья Абхазии" стали вторыми, а "Спартак" пятым.Кроме того, спортсменки "Крыльев Абхазии" удостоились специальных призов: лучшей в амплуа "Легкий форвард" стала Мария Квеквескири, а лучшим игроком команды – Диана Ажиба."Крылья Абхазии" тренирует Дмитрий Чартия, "Спартак" – Николай Гущин.
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спорт, абхазия, россия, туапсе, баскетбол, новости

Абхазские баскетболистки завоевали серебро турнира в Туапсе

09:15 06.05.2022 (обновлено: 10:13 06.05.2022)
© Foto / Предоставлено командойАбхазские баскетболистки стали вторыми на турнире в Туапсе
Абхазские баскетболистки стали вторыми на турнире в Туапсе - Sputnik Абхазия, 1920, 06.05.2022
© Foto / Предоставлено командой
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Турнир по баскетболу на приз мастера спорта СССР А. И. Евтушенко проходил с 28 апреля по 3 мая в Туапсе.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Баскетбольная команда "Крылья Абхазии" заняла второе место на турнире в Туапсе, сообщили Sputnik представители спортсменов.
Соревновались команды девочек 2007 года рождения и моложе.

Всего в турнире участвовали шесть команд из Туапсе, Краснодара и две команды из Абхазии: "Крылья Абхазии" и "Спартак".

По итогам соревнований "Крылья Абхазии" стали вторыми, а "Спартак" пятым.
Кроме того, спортсменки "Крыльев Абхазии" удостоились специальных призов: лучшей в амплуа "Легкий форвард" стала Мария Квеквескири, а лучшим игроком команды – Диана Ажиба.

"Крылья Абхазии" тренирует Дмитрий Чартия, "Спартак" – Николай Гущин.
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