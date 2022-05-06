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Абхазские баскетболистки завоевали серебро турнира в Туапсе

Абхазские баскетболистки завоевали серебро турнира в Туапсе

Турнир по баскетболу на приз мастера спорта СССР А. И. Евтушенко проходил с 28 апреля по 3 мая в Туапсе. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T09:15+0300

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Баскетбольная команда "Крылья Абхазии" заняла второе место на турнире в Туапсе, сообщили Sputnik представители спортсменов.Соревновались команды девочек 2007 года рождения и моложе.Всего в турнире участвовали шесть команд из Туапсе, Краснодара и две команды из Абхазии: "Крылья Абхазии" и "Спартак". По итогам соревнований "Крылья Абхазии" стали вторыми, а "Спартак" пятым.Кроме того, спортсменки "Крыльев Абхазии" удостоились специальных призов: лучшей в амплуа "Легкий форвард" стала Мария Квеквескири, а лучшим игроком команды – Диана Ажиба."Крылья Абхазии" тренирует Дмитрий Чартия, "Спартак" – Николай Гущин.

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