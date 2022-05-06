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"Амцахара" подпишет с "Единой Россией" Меморандум о сотрудничестве
"Амцахара" подпишет с "Единой Россией" Меморандум о сотрудничестве
Партия "Амцахара" была создана в 1999 году, ее основные цели - защита прав ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и защита государственных интересов. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T18:31+0300
2022-05-06T18:31+0300
2022-05-06T18:52+0300
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амцахара (партия)
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Политическая партия "Амцахара" подпишет Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с "Единой Россией", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель "Амцахары" по внешним связям Даут Кове."В целях развития межпартийного диалога с Россией, совместной реализации важных гуманитарных, общественных, социальных инициатив мы ведем переговоры о подписании Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между политической партией "Амцахара" и крупнейшей политической партией России "Единая Россия", - заявил Кове.Он отметил что "Амцахара" открыта к международному диалогу и стремится развивать всесторонние отношения с партиями евразийского пространства и государствами, которые признают независимость Абхазии.Кове сообщил, что сейчас идет подготовка к большому съезду партии "Амцахара", на котором будет избран председатель молодежного крыла.
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партии, политика, абхазия, россия, единая россия, амцахара (партия)
"Амцахара" подпишет с "Единой Россией" Меморандум о сотрудничестве
18:31 06.05.2022 (обновлено: 18:52 06.05.2022)
Партия "Амцахара" была создана в 1999 году, ее основные цели - защита прав ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и защита государственных интересов.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Политическая партия "Амцахара" подпишет Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с "Единой Россией", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель "Амцахары" по внешним связям Даут Кове.
"В целях развития межпартийного диалога с Россией, совместной реализации важных гуманитарных, общественных, социальных инициатив мы ведем переговоры о подписании Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между политической партией "Амцахара" и крупнейшей политической партией России "Единая Россия", - заявил Кове.
Он отметил что "Амцахара" открыта к международному диалогу и стремится развивать всесторонние отношения с партиями евразийского пространства и государствами, которые признают независимость Абхазии.
Кове сообщил, что сейчас идет подготовка к большому съезду партии "Амцахара", на котором будет избран председатель молодежного крыла.