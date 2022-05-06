https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/amtsakhara-podpishet-s-edinoy-rossiey-memorandum-o-sotrudnichestve-1038991243.html

"Амцахара" подпишет с "Единой Россией" Меморандум о сотрудничестве

"Амцахара" подпишет с "Единой Россией" Меморандум о сотрудничестве

Партия "Амцахара" была создана в 1999 году, ее основные цели - защита прав ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и защита государственных интересов. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T18:31+0300

2022-05-06T18:31+0300

2022-05-06T18:52+0300

в абхазии

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абхазия

россия

единая россия

амцахара (партия)

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Политическая партия "Амцахара" подпишет Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с "Единой Россией", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель "Амцахары" по внешним связям Даут Кове."В целях развития межпартийного диалога с Россией, совместной реализации важных гуманитарных, общественных, социальных инициатив мы ведем переговоры о подписании Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между политической партией "Амцахара" и крупнейшей политической партией России "Единая Россия", - заявил Кове.Он отметил что "Амцахара" открыта к международному диалогу и стремится развивать всесторонние отношения с партиями евразийского пространства и государствами, которые признают независимость Абхазии.Кове сообщил, что сейчас идет подготовка к большому съезду партии "Амцахара", на котором будет избран председатель молодежного крыла.

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партии, политика, абхазия, россия, единая россия, амцахара (партия)