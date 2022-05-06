Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство
Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал о политике США на Украине.
По словам Бредихина, США не просто манипулируют Украиной, они уничтожают ее как государство.
"Эта политика направлена на то, чтобы, с одной стороны, уничтожить население страны, что сейчас и происходит, и превратить территорию Украины в транзитную территорию, которая будет использоваться американцами в своих целях. Вспоминая итоги Первой мировой войны и историю Великой Отечественной войны, видно, что американцы выиграли за счет "новых экономических возможностей", таких как военные поставки", — отметил эксперт.
Бредихин добавил, что такая политика США — это стратегическая версия ведения американцами войны в любой точке мира.