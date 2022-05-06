https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/bredikhin-o-politike-ssha-na-ukraine-unichtozhayut-kak-gosudarstvo--1038972508.html

Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство

Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство

Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал о политике США на Украине. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T14:47+0300

2022-05-06T14:47+0300

2022-05-06T14:47+0300

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Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство

По словам Бредихина, США не просто манипулируют Украиной, они уничтожают ее как государство.Бредихин добавил, что такая политика США — это стратегическая версия ведения американцами войны в любой точке мира.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, сша, украина, аудио