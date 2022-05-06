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Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство
Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство
Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал о политике США на Украине. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T14:47+0300
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Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство
Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство
По словам Бредихина, США не просто манипулируют Украиной, они уничтожают ее как государство.Бредихин добавил, что такая политика США — это стратегическая версия ведения американцами войны в любой точке мира.
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Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство

14:47 06.05.2022
Радио
Бредихин о политике США на Украине: уничтожают как государство
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Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал о политике США на Украине.
По словам Бредихина, США не просто манипулируют Украиной, они уничтожают ее как государство.

"Эта политика направлена на то, чтобы, с одной стороны, уничтожить население страны, что сейчас и происходит, и превратить территорию Украины в транзитную территорию, которая будет использоваться американцами в своих целях. Вспоминая итоги Первой мировой войны и историю Великой Отечественной войны, видно, что американцы выиграли за счет "новых экономических возможностей", таких как военные поставки", — отметил эксперт.

Бредихин добавил, что такая политика США — это стратегическая версия ведения американцами войны в любой точке мира.
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