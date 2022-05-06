https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/kamliya-rasskazala-o-nagruzke-na-respublikanskuyu-detskuyu-bolnitsu--1038975577.html

Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу

Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу

О том, какую нагрузку испытывала Республиканская детская больница в связи с временным перепрофилированием инфекционной больницы под ковидное отделение, и что... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T09:57+0300

2022-05-06T09:57+0300

2022-05-06T09:59+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038976147_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7a25adea00d7eb201bd3ba689b726380.jpg

Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу

Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с участием специалистов Минздрава и руководства Сухумской инфекционной больницы для обсуждения дальнейшей работы медучреждения. Чтобы перераспределить потоки больных детей и снизить нагрузку на Республиканскую детскую больницу, было принято решение направлять в инфекционную больницу детей с респираторными заболеваниями. Для этого там были открыты две специализированные палаты, сообщает Минздрав Абхазии. Дети с кишечной инфекцией будут проходить лечение в детской больнице.Сейчас идут больные смешанные, легочные и появились уже кишечные, сказала Камлия в интервью радио Sputnik."В прошлом году мы работали как инфекционная больница, очень много больных было. Нельзя назвать нормой, когда в больнице соматические больные лежат с инфекционными", – отметила врач.Республиканская детская больница испытывает огромную нагрузку, подчеркнула Камлия."Когда в коридоре сидят, как в поликлинике, идет полный амбулаторный прием, очень тяжело работать. Больные возмущаются, почему один дежурный педиатр. У нас бывает 50 больных за сутки, и это со всей республики, начиная от Псоу до Гала. Надо учитывать еще и туристов", – сказала Камлия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио