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Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу
Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу
О том, какую нагрузку испытывала Республиканская детская больница в связи с временным перепрофилированием инфекционной больницы под ковидное отделение, и что... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T09:57+0300
2022-05-06T09:57+0300
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Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу
Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с участием специалистов Минздрава и руководства Сухумской инфекционной больницы для обсуждения дальнейшей работы медучреждения. Чтобы перераспределить потоки больных детей и снизить нагрузку на Республиканскую детскую больницу, было принято решение направлять в инфекционную больницу детей с респираторными заболеваниями. Для этого там были открыты две специализированные палаты, сообщает Минздрав Абхазии. Дети с кишечной инфекцией будут проходить лечение в детской больнице.Сейчас идут больные смешанные, легочные и появились уже кишечные, сказала Камлия в интервью радио Sputnik."В прошлом году мы работали как инфекционная больница, очень много больных было. Нельзя назвать нормой, когда в больнице соматические больные лежат с инфекционными", – отметила врач.Республиканская детская больница испытывает огромную нагрузку, подчеркнула Камлия."Когда в коридоре сидят, как в поликлинике, идет полный амбулаторный прием, очень тяжело работать. Больные возмущаются, почему один дежурный педиатр. У нас бывает 50 больных за сутки, и это со всей республики, начиная от Псоу до Гала. Надо учитывать еще и туристов", – сказала Камлия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Камлия рассказала о нагрузке на Республиканскую детскую больницу
09:57 06.05.2022 (обновлено: 09:59 06.05.2022)
О том, какую нагрузку испытывала Республиканская детская больница в связи с временным перепрофилированием инфекционной больницы под ковидное отделение, и что происходит сейчас там, в эфире радио Sputnik рассказала исполняющая обязанности главврача Инесса Камлия.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с участием специалистов Минздрава и руководства Сухумской инфекционной больницы для обсуждения дальнейшей работы медучреждения. Чтобы перераспределить потоки больных детей и снизить нагрузку на Республиканскую детскую больницу, было принято решение направлять в инфекционную больницу детей с респираторными заболеваниями. Для этого там были открыты две специализированные палаты, сообщает Минздрав Абхазии. Дети с кишечной инфекцией будут проходить лечение в детской больнице.
Сейчас идут больные смешанные, легочные и появились уже кишечные, сказала Камлия в интервью радио Sputnik.
"В прошлом году мы работали как инфекционная больница, очень много больных было. Нельзя назвать нормой, когда в больнице соматические больные лежат с инфекционными", – отметила врач.
Республиканская детская больница испытывает огромную нагрузку, подчеркнула Камлия.
"Когда в коридоре сидят, как в поликлинике, идет полный амбулаторный прием, очень тяжело работать. Больные возмущаются, почему один дежурный педиатр. У нас бывает 50 больных за сутки, и это со всей республики, начиная от Псоу до Гала. Надо учитывать еще и туристов", – сказала Камлия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.