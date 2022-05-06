https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/khagba-o-vozmozhnosti-igr-abkhazskogo-kluba-v-rossiyskoy-futbolnoy-lige-bolshoy-proryv-1038990383.html

Хагба о возможности игр абхазского клуба в российской футбольной лиге: большой прорыв

Хагба о возможности игр абхазского клуба в российской футбольной лиге: большой прорыв

Какие перспективы откроет для абхазского футбола вступление в ФНЛ-2, как это отразится на спортивной карьере игроков, которые хотели бы заниматься футболом... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T17:34+0300

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Хагба о возможности игр абхазского клуба в российской футбольной лиге: большой прорыв Хагба о возможности игр абхазского клуба в российской футбольной лиге: большой прорыв

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по спорту Джемалом Губаз, где обсуждали возможность включения в число участников ФНЛ-2 с сезона-2022/2023 абхазского футбольного клуба, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ."Не так просто этот вопрос решить. Мы свою позицию высказали и объяснили, что наша задача заключается в том, чтобы домашние матчи играли на территории Абхазии и представляли Абхазию и город Сухум на стадионе "Динамо". Мы хотим, чтобы наш великолепный стадион, который сегодня нерентабельный, в связи с тем, что там не проходят большие матчи, сам себя содержал. Футболистам этот проект даст возможность иметь стимул заниматься этой деятельностью", – сказал Хагба.Президент Федерации футбола Абхазии также отметил, что возможность включения в число участников ФНЛ-2 даст большой прорыв вперед и откроет все двери.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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