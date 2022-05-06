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https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/kollektsiya-muzeya-boevoy-slavy-popolnilas-nagradami-dobrovoltsa-iz-rossii-1038985932.html
Коллекция музея Боевой Славы пополнилась наградами добровольца из России
Коллекция музея Боевой Славы пополнилась наградами добровольца из России
После окончания Отечественной войны народа Абхазии доброволец из Новочеркасска остался жить в Абхазии, не так давно ветеран ушел из жизни. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T15:45+0300
2022-05-06T16:17+0300
в абхазии
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отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Награды участника Отечественной войны народа Абхазии Владимира Юрченко передали в музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.Он подчеркнул, что в День добровольца Донбасса (отмечается 6 мая - прим.) Абхазия должна еще раз вспомнить о людях, которые пришли в свое время на помощь республике."Он прожил в Абхазии много лет, умер в Гагре от болезни", – отметил Мироненко.Перед смертью ветеран войны просил передать в музей боевые награды, а также шашку, кинжал и нагайку.Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя заверила, что переданные экспонаты будут храниться бережно, в учреждении созданы для этого необходимые условия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210819/Dobrovoltsy-voyny-i-repatrianty-smogut-poluchit-propisku-v-Abkhazii-1033065914.html
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новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), награды

Коллекция музея Боевой Славы пополнилась наградами добровольца из России

15:45 06.05.2022 (обновлено: 16:17 06.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Награды участника Отечественной войны Абхазии
Награды участника Отечественной войны Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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После окончания Отечественной войны народа Абхазии доброволец из Новочеркасска остался жить в Абхазии, не так давно ветеран ушел из жизни.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Награды участника Отечественной войны народа Абхазии Владимира Юрченко передали в музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
"У него был позывной "Хипиш", его знала вся Абхазия, во всяком случае старое поколение, кто воевал. Он был очень веселый человек, воин от Бога. Сюда он пришел из Новочеркасска, воевал за Абхазию, был тяжело ранен, в последнее наступление на Сухум он пошел, несмотря на свои ранения", – рассказал на церемонии войсковой атаман Черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.
Он подчеркнул, что в День добровольца Донбасса (отмечается 6 мая - прим.) Абхазия должна еще раз вспомнить о людях, которые пришли в свое время на помощь республике.
"Он прожил в Абхазии много лет, умер в Гагре от болезни", – отметил Мироненко.
Перед смертью ветеран войны просил передать в музей боевые награды, а также шашку, кинжал и нагайку.
© Sputnik / Томас Тхайцук Награды участника Отечественной войны Абхазии
Награды участника Отечественной войны Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награды участника Отечественной войны Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награды участника Отечественной войны Абхазии
Награды участника Отечественной войны Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награды участника Отечественной войны Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награды участника Отечественной войны Абхазии
Награды участника Отечественной войны Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награды участника Отечественной войны Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Награды участника Отечественной войны Абхазии
Награды участника Отечественной войны Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награды участника Отечественной войны Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награды участника Отечественной войны Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награды участника Отечественной войны Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награды участника Отечественной войны Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Награды участника Отечественной войны Абхазии
Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя заверила, что переданные экспонаты будут храниться бережно, в учреждении созданы для этого необходимые условия.
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2021
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