https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/kollektsiya-muzeya-boevoy-slavy-popolnilas-nagradami-dobrovoltsa-iz-rossii-1038985932.html

Коллекция музея Боевой Славы пополнилась наградами добровольца из России

Коллекция музея Боевой Славы пополнилась наградами добровольца из России

После окончания Отечественной войны народа Абхазии доброволец из Новочеркасска остался жить в Абхазии, не так давно ветеран ушел из жизни. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T15:45+0300

2022-05-06T15:45+0300

2022-05-06T16:17+0300

в абхазии

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

награды

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Награды участника Отечественной войны народа Абхазии Владимира Юрченко передали в музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.Он подчеркнул, что в День добровольца Донбасса (отмечается 6 мая - прим.) Абхазия должна еще раз вспомнить о людях, которые пришли в свое время на помощь республике."Он прожил в Абхазии много лет, умер в Гагре от болезни", – отметил Мироненко.Перед смертью ветеран войны просил передать в музей боевые награды, а также шашку, кинжал и нагайку.Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя заверила, что переданные экспонаты будут храниться бережно, в учреждении созданы для этого необходимые условия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210819/Dobrovoltsy-voyny-i-repatrianty-smogut-poluchit-propisku-v-Abkhazii-1033065914.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), награды