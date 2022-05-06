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Президент лично поздравил ветерана Великой Отечественной Ивана Пилия с 9 Мая

Президент лично поздравил ветерана Великой Отечественной Ивана Пилия с 9 Мая

На фронты Второй мировой войны ушли более 55,5 тысячи человек из Абхазии, более 17 тысяч из них не вернулись домой. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T13:15+0300

2022-05-06T13:15+0300

2022-05-06T14:06+0300

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пилия с Днем Победы.По информации пресс-секретаря президента, на сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан. Всем им была оказана адресная помощь в размере 50 000 рублей и памятные подарки к 9 Мая от государства. Президент лично приехал к 95-летнему ветерану Ивану Пилия, чтобы поздравить его с 77-й годовщиной Победы. Ветеран признался, что не ожидал увидеть главу государства и очень рад их встрече. Ветеран поблагодарил за оказанное внимание, отметив, что его вполне достаточно."Мы, ветераны, не думали, что еще раз станем свидетелями войны, но вот сейчас происходят военные действия на Украине. И НАТО, и США ополчились против русских. Но разве они не знают, что невозможно побороть такое большое государство, как Россия? И наши ребята добровольцы там находятся", – отметил Пилия.В ответ на это Бжания поделился своим мнением о том, что Россия не допустит начала третьей мировой войны, государством руководит мудрый и опытный политик, который полностью контролирует ситуацию, а спецоперция на Украине близится к завершению.В 1941 году, когда началась война, Ивану Пилия было 14 лет. Ему пришлось бросить учебу в школе и устроиться на работу в колхозе, откуда на фронт отправляли продовольствие: чай, кукурузу, фасоль. После войны юноше удалось окончить школу, в 1947 году он был призван в армию.

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новости, абхазия, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, день победы