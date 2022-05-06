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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/udarami-vks-rossii-unichtozheny-bolee-300-chelovek-lichnogo-sostava-vsu-1038992850.html
Ударами ВКС России уничтожены более 300 человек личного состава ВСУ
Ударами ВКС России уничтожены более 300 человек личного состава ВСУ
Вооруженные Силы России продолжают проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Российская авиация уничтожила до 310 человек личного состава украинской армии, 27 единиц вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс ВСУ "Оса-АКМ" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В пятницу ВКС России поразили 27 украинских военных объектов Украины, в том числе: три склада боеприпасов в районах Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, перечислил генерал.Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены более 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и склад боеприпасов в Попасной.Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.Российские ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотника, а над Изюмом перехвачены два реактивных снаряда "Смерч".
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россия, украина, вооружения, министерство обороны рф, армия

Ударами ВКС России уничтожены более 300 человек личного состава ВСУ

20:18 06.05.2022 (обновлено: 20:19 06.05.2022)
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкПуск ракеты во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
Пуск ракеты во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области - Sputnik Абхазия, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Вооруженные Силы России продолжают проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Российская авиация уничтожила до 310 человек личного состава украинской армии, 27 единиц вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс ВСУ "Оса-АКМ" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В пятницу ВКС России поразили 27 украинских военных объектов Украины, в том числе: три склада боеприпасов в районах Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, перечислил генерал.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены более 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и склад боеприпасов в Попасной.
Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.
Российские ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотника, а над Изюмом перехвачены два реактивных снаряда "Смерч".
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