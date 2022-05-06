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Ударами ВКС России уничтожены более 300 человек личного состава ВСУ

Ударами ВКС России уничтожены более 300 человек личного состава ВСУ

Вооруженные Силы России продолжают проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T20:18+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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вооружения

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Российская авиация уничтожила до 310 человек личного состава украинской армии, 27 единиц вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс ВСУ "Оса-АКМ" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В пятницу ВКС России поразили 27 украинских военных объектов Украины, в том числе: три склада боеприпасов в районах Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, перечислил генерал.Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены более 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и склад боеприпасов в Попасной.Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.Российские ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотника, а над Изюмом перехвачены два реактивных снаряда "Смерч".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, вооружения, министерство обороны рф, армия