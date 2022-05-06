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В Абхазию по морю: туристический катамаран "Грифон" прибыл в сухумский порт
В Абхазию по морю: туристический катамаран "Грифон" прибыл в сухумский порт
Ежедневные морские прогулки из Сочи в столицу Абхазии будут совершаться до 1 октября. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T17:00+0300
2022-05-06T17:00+0300
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Туристический теплоход "Грифон" с девятью отдыхающими на борту прибыл из Сочи в морской порт Сухума в пятницу, 6 мая."Мне все понравилось, сиденья комфортные. Я думаю, что такое направление нужно было давно открыть. Мы хотим немного погулять по Сухуму и затем поехать обратно уже на автобусе. Я приезжал раньше в Абхазию, летом на границе было много очередей, поэтому приплыть на катамаране намного будет легче", – поделился турист из Сочи Андрей.Заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния рассказал, что запустить теплоход планировалось 1 мая, однако из-за погодных условий первый рейс осуществили спустя пять дней."По плану выход теплохода из сочинского порта будет в 9:00 утра, к 12 часам он будет в порту Сухума. Здесь осуществляются все необходимые таможенные пограничные процедуры при пересечении государственной границы Абхазии", – отметил он.Генеральный директор компании "Водоходъ Экспресс" Михаил Антошин рассказал, что первым рейсом "Грифона" в Абхазии прибыло девять туристов.Билеты на теплоход продаются в кассах Сухумского морского порта, в кассе Сочинского порта, а также на сайте "Водоходъ Экспресс". Согласно данным на сайте перевозчика, стандартный билет из Сочи в Сухум стоит 2500 рублей, детский – 1500 рублей.Планируется, что туристический теплоход "Грифон" из Сочи в порт Сухума будет ходить до конца сентября. Теплоход вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла. Тестовый рейс в октябре 2021 года показал, что один рейс займет три часа 15 минут.Утром теплоход будет выходить из порта Сочи, приходить в порт Сухума к 12:00 и к 15:30 будет выходить из порта Сухум и возвращаться в Сочи. Рейсы теплохода "Грифон" будут ежедневными.
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отдых в абхазии, новости, черное море, курорты, туризм
В Абхазию по морю: туристический катамаран "Грифон" прибыл в сухумский порт
17:00 06.05.2022 (обновлено: 17:01 06.05.2022)
Ежедневные морские прогулки из Сочи в столицу Абхазии будут совершаться до 1 октября.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Туристический теплоход "Грифон" с девятью отдыхающими на борту прибыл из Сочи в морской порт Сухума в пятницу, 6 мая.
"Мне все понравилось, сиденья комфортные. Я думаю, что такое направление нужно было давно открыть. Мы хотим немного погулять по Сухуму и затем поехать обратно уже на автобусе. Я приезжал раньше в Абхазию, летом на границе было много очередей, поэтому приплыть на катамаране намного будет легче", – поделился турист из Сочи Андрей.
Заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния рассказал, что запустить теплоход планировалось 1 мая, однако из-за погодных условий первый рейс осуществили спустя пять дней.
"По плану выход теплохода из сочинского порта будет в 9:00 утра, к 12 часам он будет в порту Сухума. Здесь осуществляются все необходимые таможенные пограничные процедуры при пересечении государственной границы Абхазии", – отметил он.
Генеральный директор компании "Водоходъ Экспресс" Михаил Антошин рассказал, что первым рейсом "Грифона" в Абхазии прибыло девять туристов.
"Переход состоялся в плановом режиме, время в пути заняло три часа, никаких сбоев у нас не произошло, все, что мы намечали, начало работать. В этот сезон 2022 года думаем выполнять ежедневные рейсы", – сообщил Антошин.
Билеты на теплоход продаются в кассах Сухумского морского порта, в кассе Сочинского порта, а также на сайте "Водоходъ Экспресс". Согласно данным на сайте перевозчика, стандартный билет из Сочи в Сухум стоит 2500 рублей, детский – 1500 рублей.
Планируется, что туристический теплоход "Грифон" из Сочи в порт Сухума будет ходить до конца сентября. Теплоход вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла. Тестовый рейс в октябре 2021 года показал, что один рейс займет три часа 15 минут.
Утром теплоход будет выходить из порта Сочи, приходить в порт Сухума к 12:00 и к 15:30 будет выходить из порта Сухум и возвращаться в Сочи. Рейсы теплохода "Грифон" будут ежедневными.