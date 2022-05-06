https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/v-abkhaziyu-po-moryu-turisticheskiy-katamaran-grifon-pribyl-v-sukhumskiy-port-1038988492.html

В Абхазию по морю: туристический катамаран "Грифон" прибыл в сухумский порт

В Абхазию по морю: туристический катамаран "Грифон" прибыл в сухумский порт

Ежедневные морские прогулки из Сочи в столицу Абхазии будут совершаться до 1 октября. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T17:00+0300

2022-05-06T17:00+0300

2022-05-06T17:01+0300

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Туристический теплоход "Грифон" с девятью отдыхающими на борту прибыл из Сочи в морской порт Сухума в пятницу, 6 мая."Мне все понравилось, сиденья комфортные. Я думаю, что такое направление нужно было давно открыть. Мы хотим немного погулять по Сухуму и затем поехать обратно уже на автобусе. Я приезжал раньше в Абхазию, летом на границе было много очередей, поэтому приплыть на катамаране намного будет легче", – поделился турист из Сочи Андрей.Заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния рассказал, что запустить теплоход планировалось 1 мая, однако из-за погодных условий первый рейс осуществили спустя пять дней."По плану выход теплохода из сочинского порта будет в 9:00 утра, к 12 часам он будет в порту Сухума. Здесь осуществляются все необходимые таможенные пограничные процедуры при пересечении государственной границы Абхазии", – отметил он.Генеральный директор компании "Водоходъ Экспресс" Михаил Антошин рассказал, что первым рейсом "Грифона" в Абхазии прибыло девять туристов.Билеты на теплоход продаются в кассах Сухумского морского порта, в кассе Сочинского порта, а также на сайте "Водоходъ Экспресс". Согласно данным на сайте перевозчика, стандартный билет из Сочи в Сухум стоит 2500 рублей, детский – 1500 рублей.Планируется, что туристический теплоход "Грифон" из Сочи в порт Сухума будет ходить до конца сентября. Теплоход вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла. Тестовый рейс в октябре 2021 года показал, что один рейс займет три часа 15 минут.Утром теплоход будет выходить из порта Сочи, приходить в порт Сухума к 12:00 и к 15:30 будет выходить из порта Сухум и возвращаться в Сочи. Рейсы теплохода "Грифон" будут ежедневными.

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