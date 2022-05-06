https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/v-rossii-utverdili-spisok-tovarov-dlya-parallelnogo-importa-1038985727.html

В России утвердили список товаров для параллельного импорта

В России утвердили список товаров для параллельного импорта

Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний относительно работы в России. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T14:12+0300

2022-05-06T14:12+0300

2022-05-06T14:30+0300

россия

новости

импорт

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102248/23/1022482346_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_5dfff640a4a9668a49ca3ebb76a6f408.jpg

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в страну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В списке в том числе значатся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.В условиях антироссийских санкций и ухода с рынка как ряда иностранных компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции в конце марта правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя для удовлетворения спроса на востребованный импорт.Однако параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркнyли в министерстве.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, импорт, санкции