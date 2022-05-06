https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/v-rossii-utverdili-spisok-tovarov-dlya-parallelnogo-importa-1038985727.html
В России утвердили список товаров для параллельного импорта
В России утвердили список товаров для параллельного импорта
Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний относительно работы в России. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T14:12+0300
2022-05-06T14:12+0300
2022-05-06T14:30+0300
россия
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санкции
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в страну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В списке в том числе значатся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.В условиях антироссийских санкций и ухода с рынка как ряда иностранных компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции в конце марта правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя для удовлетворения спроса на востребованный импорт.Однако параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркнyли в министерстве.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, импорт, санкции
В России утвердили список товаров для параллельного импорта
14:12 06.05.2022 (обновлено: 14:30 06.05.2022)
Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний относительно работы в России.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в страну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В списке в том числе значатся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.
В условиях антироссийских санкций и ухода с рынка как ряда иностранных компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции в конце марта правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя для удовлетворения спроса на востребованный импорт.
Однако параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркнyли в министерстве.