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ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов в Краматорске

ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов в Краматорске

Вооруженные cилы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T11:10+0300

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2022-05-06T11:35+0300

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Российские Вооруженные силы уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Краматорске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга.В Запорожской области российские ракеты уничтожили украинскую "Точку-У", а также поразили 10 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.Авиация России в течение ночи поразила еще 24 военных объекта Украины, в том числе, 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийскую батарею на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой Народной Республики.Ракетными войсками РФ в районе Никифоровки в ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.Артиллерией поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей. Российские средства ПВО в ЛНР сбили один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У". Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

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новости, россия, украина, боеприпасы, вооружения, армия, министерство обороны рф