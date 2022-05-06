https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/voennyy-sklad-v-pridnestrove-pochemu-on-tak-vazhen-1038989869.html

Военный склад в Приднестровье: почему он так важен

Военный склад в Приднестровье: почему он так важен

Военный склад в Приднестровье - самый крупный в Европе. Это более 20 тысяч тонн артиллерийских снарядов, которых, по мнению экспертов, хватит на десятилетия... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T21:01+0300

2022-05-06T21:01+0300

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Военный склад в Приднестровье - самый крупный в Европе. Это более 20 тысяч тонн артиллерийских снарядов, которых, по мнению экспертов, хватит на десятилетия войны.Охраняет боеприпасы оперативная группа российских войск.Еще в 2019 году Россия предлагала продолжить утилизацию арсенала. Но прогресса в переговорах пока нет.

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инфографика, в мире, вооружения, мультимедиа, видео, видео