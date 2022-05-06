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Военный склад в Приднестровье: почему он так важен
Военный склад в Приднестровье: почему он так важен
Военный склад в Приднестровье - самый крупный в Европе. Это более 20 тысяч тонн артиллерийских снарядов, которых, по мнению экспертов, хватит на десятилетия... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T21:01+0300
2022-05-06T21:01+0300
2022-05-06T21:01+0300
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Военный склад в Приднестровье - самый крупный в Европе. Это более 20 тысяч тонн артиллерийских снарядов, которых, по мнению экспертов, хватит на десятилетия войны.Охраняет боеприпасы оперативная группа российских войск.Еще в 2019 году Россия предлагала продолжить утилизацию арсенала. Но прогресса в переговорах пока нет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, в мире, вооружения, мультимедиа, видео, видео
Военный склад в Приднестровье: почему он так важен
Военный склад в Приднестровье - самый крупный в Европе. Это более 20 тысяч тонн артиллерийских снарядов, которых, по мнению экспертов, хватит на десятилетия войны.
Охраняет боеприпасы оперативная группа российских войск.
Еще в 2019 году Россия предлагала продолжить утилизацию арсенала. Но прогресса в переговорах пока нет.